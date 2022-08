Zug Wie geht's weiter im Brüggli? Jetzt liegt ein Konzept vor Das Naherholungsgebiet Brüggli soll in den nächsten Jahren neu gestaltet werden. Korporation und Stadt Zug haben sich nun für ein Konzept entschieden. Es soll eine Aufwertung für die vielfältige Nutzung ermöglichen und zugleich den heutigen Qualitäten des Ortes Rechnung tragen. 22.08.2022, 18.00 Uhr

Das gewählte Konzept überzeugte die Jury durch eine gekonnte Verbindung von Altem und Neuem sowie einem guten Zusammenspiel von Ökologie und aktiver Nutzung. Visualisierung aus dem Studienwettbewerb

Das Brüggli ist ein öffentlicher Naherholungsraum im Westen der Stadt Zug mit Badestelle. Der Richtplan des Kantons verlangt, dass der TCS-Campingplatz, der sich auf einem Teil des Brüggli-Areals befindet, in seiner heutigen Form aufgehoben wird (wir berichteten). Zudem werden die heutigen Parkplätze entlang des Chamer Fusswegs durch ein kleineres Parkfeld an der Chamerstrasse ersetzt und die Wege für Velos und Fussgänger optimiert. Ziel dieser Massnahmen ist es, die Nutzung des Brüggli noch attraktiver zu machen, wie Stadt und Korporation Zug in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben.

Eine breit abgestützte öffentliche Mitwirkung hat im Sommer 2021 gezeigt, dass das Brüggli bei der Bevölkerung ausserordentlich beliebt ist und nach dem Willen der heutigen Nutzerschaft in seinem besonderen Charakter erhalten bleiben soll – als nicht-kommerzieller Freiraum, in dem unterschiedliche Interessen und Kulturen nebeneinander Platz finden.

Zur Lösung dieser Aufgabe hatte die Landeigentümerin Korporation Zug mit der Stadt Zug einen zweistufigen offenen Ideen- und Projektstudienauftrag ausgeschrieben, an dem sich Fachpersonen aus Landschaftsarchitektur und Architektur beteiligen konnten. Die Aufgabe: Das Brüggli weiterentwickeln und dabei den heutigen Charakter erhalten und stärken.

Eine anspruchsvolle Aufgabe

In der ersten Stufe des Verfahrens wurden aus den 25 eingegangenen Ideenstudien fünf Teams zur Weiterbearbeitung eingeladen. Aus der zweiten Stufe ging der Vorschlag «Pausa» des Zürcher Teams Pilloni Landschaft, Atelier Ehrenklau Hemmerling sowie Regula Müller Boesch (Ökologie) als Sieger hervor, wie die Verantwortlichen nun mitteilen.

«Pausa» setze den Wunsch der Bevölkerung um, den informell-zwanglosen, nutzungsoffenen Charakter des Brüggli zu erhalten. So werde das Areal weiterhin für ein Nebeneinander unterschiedlichster Nutzungen frei zugänglich sein. Niederschwelliges Campieren in Form von Zelten soll weiterhin möglich sein. «Das ausgewählte Konzept ordnet diese unterschiedlichen aktiven und ruheorientierten Nutzungen in sinnvoller Weise auf dem Areal an, sodass Konflikte weitgehend umgangen werden», notieren Stadt und Korporation.

Als Infrastruktur werden – so sieht es «Pausa» vor – zwei attraktiv gestaltete Holzbauten für die Bade- und Sportinfrastruktur sowie für einen Buvette-ähnlichen Gastrobetrieb erstellt. Die Gebäude sind ressourcenschonend konzipiert (Begrünung, Solarenergie).

Eine unaufdringliche Platzierung und Gestaltung der Gebäude und eine geschickte Ausgestaltung des Wegnetzes sollen die offene, ungezwungene Atmosphäre des Ortes unterstreichen und schöne Ausblicke auf den See und das dahinterliegende Bergpanorama freigeben. Das Brüggli wird durch eine ökologisch nützliche Begrünung vom Bahndamm getrennt und mittig die grosszügige Grünfläche mit schattenspendenden Baumgruppen ergänzt. Die bestehende Vegetation soll weitgehend erhalten bleiben. Südlich werden zusätzlich grosskronige Bäume gepflanzt, im Norden entsteht ein Biotopwald mit einer grossen Vielfalt an einheimischen und standortgerechten Pflanzen.

Die bestehenden Holz-Installationen des Künstlers Tadashi Kawamata auf dem Areal bleiben erhalten und sind im Gesamtkonzept integriert, vereinzelt sind geringfügige Verschiebungen vorgesehen.

Was folgt als nächster Schritt?

«Das neue Konzept für die Gestaltung des Naherholungsraums Brüggli überzeugt durch eine gekonnte Verbindung von Altem und Neuem sowie einem guten Zusammenspiel von Ökologie und aktiver Nutzung», schreiben Stadt und Korporation Zug zusammenfassend. Viel zusätzlicher, unbebauter Freiraum und die Ergänzung der heutigen Infrastruktur erzeugen nach Ansicht der Beteiligten «echten Mehrwert» für die Nutzerinnen und Nutzer des Ortes.

In einem nächsten Schritt wird das siegreiche Team in Zusammenarbeit mit der Korporation und den zuständigen kantonalen und städtischen Behörden das Projekt überarbeiten und präzisieren. Die heutige Zonierung wird unter Berücksichtigung des vorliegenden Projektes noch vor der Ortsplanungsrevision auf die zukünftige Nutzung angepasst. (fae)

Projektpräsentation Die Arbeiten aus dem Ideen- und Studienauftrag können vom 1. bis zum 3. September im Hirschensaal, Zeughausgasse 9 in Zug besichtigt werden. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Donnerstag, 1. September, 16–20 Uhr

Freitag, 2. September, 16–20 Uhr

Samstag, 3. September, 10–16 Uhr