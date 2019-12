Zug will mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung Mit einer Gesetzesrevision soll im Kanton Zug die Betreuung durch Institutionen und Private neu abgegolten werden.

Der Kanton Zug soll ein neues Gesetz über die sozialen Einrichtungen erhalten. Die Zuger Regierung hat den Schlussbericht des Projekts «InBeZug» verabschiedet und damit den Startschuss zur Gesetzesrevision gegeben. Ein zentrales Anliegen dieser Revision sind ambulante Angebote und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Regierungsrat Andreas Hostettler erklärt: «Die Heimquote im Kanton Zug ist zu hoch. Der Ausbau von ambulanten Dienstleistungen ist unumgänglich, um das Zuger Angebot zukunftstauglich zu machen und sicherzustellen, dass die Kosten aufgrund der langfristig steigenden Fallzahlen nicht aus dem Ruder laufen.» Der Kanton rechnet damit, dass mit dem neuen Gesetz das System auch günstiger wird, denn ambulante Betreuungsformen seien für den Kanton in der Regel günstiger als stationäre Angebote.

Eine ambulante Betreuung kann beispielsweise bedeuten, dass eine Person mit Behinderung zwar selbstständig wohnt, jedoch sporadisch von Mitarbeitern einer Institution besucht wird, die nach ihr schauen und individuell angepasst an die Beeinträchtigung unterstützen.

Leistung von Privatpersonen soll finanziert werden

Neu sollen auch Assistenzleistungen von privaten Erbringern und Angehörigen finanziert werden. «Wenn jemand beispielsweise aufgrund seiner Behinderung einfach seinen Haushalt nicht alleine führen kann, braucht es nicht unbedingt die Hilfe von Sozialpädagogen oder Pflegefachpersonal. Das können auch Privatpersonen erbringen», erklärt Hostettler. Zudem sei die Leistung der Familienmitglieder zu goutieren.

«Sie verzichten meist auf sehr viel, um ihre Angehörigen oft ein Leben lang zu unterstützen. Mit ihrer Arbeitsleistung sorgen sie auch dafür, dass Heimeintritte nicht nötig werden.»

Ab wann und in welchem Umfang Assistenzleistungen, auch solche von Angehörigen, entschädigt werden, gehört gemäss Hostettler zur politischen Diskussion im Gesetzgebungsprozess.

Abklären soll nicht der Kanton Zug

Wie die individuelle Betreuung aussieht, die ein Mensch mit Behinderung benötigt, soll eine unabhängige Stelle abklären. Diese soll weder von den Leistungsfinanzierenden – also dem Kanton – noch von den Leistungserbringern beeinflusst oder abhängig sein. Damit will der Kanton auch die Selbstbestimmung der einzelnen Personen stärken. «Es soll niemand gezwungen sein, in ein bestimmtes Heim zu gehen, nur weil er oder sie nicht weiss, dass auch ambulante Lösungen möglich sind oder diese nicht kennt.» Das Projekt «InBeZug» wurde vom kantonalen Sozialamt im Auftrag des Zuger Regierungsrats durchgeführt. Die Abkürzung steht für «individuelle, bedarfsgerechte Unterstützung für Zugerinnen und Zuger mit Behinderung».