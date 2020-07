Die Stadt Zug will aus der Mittelmässigkeit heraus: Für die Fussgänger soll mehr getan werden Bei einer Studie schliesst die Stadt Zug bezüglich Fussgängerfreundlichkeit eher unterdurchschnittlich ab. Es gibt aber auch viel Lob. Cornelia Bisch 14.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein gutes Fusswegnetz, saubere Trottoirs, Plätze und Toiletten, keine allzu langen Wartezeiten vor Lichtsignalanlagen, rücksichtsvolle Autofahrer, angenehme Buswartehäuschen: Die im Rahmen des Projekts «GEHsund – Städtevergleich Fussverkehr» befragten 137 Zugerinnen und Zuger erteilen ihrer Heimatstadt gute Noten.

Verbesserungspotenzial sehen die Befragten bezüglich

der Stadtbegrünung

der Anzahl Trinkbrunnen

der Kontrolle der Velofahrer, die oft unerlaubterweise Fusswege benützen würden.

Das Projekt wurde vom Verein Umverkehr und der Hochschule für Technik Rapperswil in 16 Städten durchgeführt.

Neben der Befragung der Bevölkerung wurden auch die Qualität der Fussverkehrsinfrastruktur und die Planungspraxis bewertet. Die Studie attestiert der Stadt Zug eine gute bauliche Qualität der Trottoirs, Querungsanlagen sowie Buswartehäuschen und rühmt das Stadtraumkonzept 2050 als gute strategische Grundlage. Angeprangert werden hingegen die häufig zu geringe Breite der Trottoirs, Störungen durch Mischverkehr, eine mangelhafte Beleuchtung der Plätze sowie eine zu geringe Anzahl Begegnungszonen.

Der häufige Mischverkehr (im Bild bei der Rössliwiese) in der Stadt Zug wird bemängelt. Bild: Stefan Kaiser (10.Juli 2020)

Wie das Beispiel Postplatz und die temporeduzierten Strassen in dessen Umgebung zeigten, sei der Widerstand gegen fussgängerfreundliche Projekte in Zug gross, heisst es im Abschlussbericht. Insgesamt erreicht die Stadt Zug 58 Prozent bei einem Durchschnitt aller 16 Städte von 61 Prozent.

Eine wichtige Form der Fortbewegung

«Die Studie kommt zu einem guten Zeitpunkt», findet Stadträtin Eliane Birchmeier, Vorsteherin des Baudepartements. «Wir erarbeiten im Rahmen der Ortsplanung Lösungen für die Mobilität der Zukunft.» Eine wichtige Form der Fortbewegung in einer Kleinstadt wie Zug sei der Fussverkehr. «Die gewonnenen Erkenntnisse der Studie werden wir in unsere Betrachtungen einbeziehen.»

Eliane Birchmeier freut sich besonders über die überdurchschnittlich gute Bewertung der Stadt durch die Zuger Fussgänger, dass Sauberkeit und Unterhalt der Wege und Plätze positiv wahrgenommen worden seien. «Dies bestätigt uns in unserer Arbeit.»

Eliane Birchmeier. Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 11. März 2020)

Dass Verbesserungspotenzial bestehe, sei ihr bewusst, betont Birchmeier. «Zur Zeit laufen einige Projekte, die sich mit der Gestaltung des öffentlichen Raums befassen.» Die Aufwertung der Frei- und Grünräume sei ein dauernder Prozess beispielsweise auch bei den Baubewilligungsverfahren. «Wir setzen uns also nicht nur bei öffentlichen Bauvorhaben dafür ein, sondern auch bei privaten. Übergeordnet befassen wir uns in der Ortsplanungsrevision mit der Gesamtstrategie und der Umsetzung von geeigneten Massnahmen.» Hierbei kommt auch die Bevölkerung zu Wort. Im Rahmen eines Online-Dialogs durfte sie ihre Vorschläge und Wünsche äussern. Rund 500 Kommentare und Fragen gingen ein. «Obwohl die Ergebnisse noch nicht im Detail ausgewertet sind, lässt sich bereits heute sagen, dass die Zugerinnen und Zuger grossen Wert darauflegen, sich in der Stadt zu Fuss oder auf dem Velo zu bewegen», erläutert Birchmeier.

Die Fussgänger bleiben im Fokus

Auch die laufenden Projekte rund um die Gotthard-/Alpenstrasse und den nördlichen Bundesplatz beinhalten eine Verbesserung für den Fussgängerverkehr. «Die Projektierung ist noch nicht abgeschlossen. Aber die Fussgängerbereiche werden durch Anpassung der Fahrbahnbreiten grosszügiger gestaltet, und es wird Querungshilfe geben.»

Eliane Birchmeier selbst ist in der Stadt Zug gerne zu Fuss unterwegs. «Die Kleinräumigkeit der Stadt bietet sich dafür geradezu an. In der Freizeit wähle natürlich auch ich am liebsten eine Route am See entlang oder in der Lorzenebene.»

Hinweis: Mehr Informationen über die Ergebnisse des Projekts «GEHsund – Städtevergleich Fussverkehr» unter www.fussverkehr.ch/fussgaengerstadt.