Zug Zuger Parteien verurteilen Krieg in der Ukraine – und fordern die Regierung zum Handeln auf Der Krieg wird in Zug zum Politikum. Während linke Parteien ein klares Bekenntnis von der Zuger Regierung fordern, will die Stadt Zug 200'000 Franken an die Kriegsopfer spenden. Kilian Küttel und Harry Ziegler Jetzt kommentieren 01.03.2022, 18.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Postplatz fand eine Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine statt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022)

Die russische Invasion in der Ukraine bewegt die Zuger Politik, von links bis rechts drücken Fraktionsparteien im Kantonsrat ihre Bestürzung aus. «Dass im Jahr 2022 in Europa ein lange schwelender Konflikt in einem Krieg endet, ist erschütternd und lässt sich nicht rechtfertigen», sagt etwa SVP-Präsident Thomas Werner. Die Situation mache «fassungslos», teilt die Mitte mit, während die ALG von einer «geopolitschen Zeitenwende», die SP von einer «entsetzlichen Rückentwicklung» spricht. Und für die FDP sagt Präsident Cédric Schmid:

«Wir sind einfach schockiert.»

Bei Schock und Solidaritätsbekundungen bleibt es nicht: Linke Parteien haben Vorstösse angekündigt oder schon eingereicht. Die SP will laut Parteipräsidentin Barbara Gysel möglichst bald von der Regierung wissen, wie sie in der Krise zu handeln gedenkt. Denn Zug sei ein wichtiger Handelsplatz für Rohstoffe, stehe deshalb in einer besonderen Verantwortung. Die SP-Präsidentin sagt:

«Dieser muss der Kanton nachkommen.»

Sie schlägt vor, der Kanton Zug solle seine Ertragsüberschüsse nutzen, um einen Entwicklungsfonds einzurichten und so Kriegsopfern zu helfen.

Linke kritisieren Regierung für Zurückhaltung

Schon vergangene Woche hat die ALG eine Interpellation zur umstrittenen Gaspipeline Nordstream 2 deponiert, die von Zug aus gesteuert wird (und am gestrigen Dienstag Konkurs angemeldet hat). Für die Regierung war das im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt lange kein Grund, sich zu positionieren. Gegenüber der «Sonntagszeitung» hatte Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut am 20. Februar gesagt:

«Grundsätzlich ist der Bund für aussenpolitische Fragen zuständig. Diese Aufgabenteilung respektiert der Regierungsrat.»

Mit dieser Haltung hat sich Thalmann-Gut viel Kredit bei den Alternativen verspielt. Vom Gesamtregierungsrat wollten sie wissen, ob er diese Haltung teilt und was passieren muss, damit Verwicklungen und Handlungen einer Firma zum Thema für den Kanton werden. Laut Landammann Martin Pfister sei es nicht üblich, dass sich die Kantonsregierung zu internationalen Themen äussere. Daran habe sich die Volkswirtschaftsdirektorin bei den ersten Fragen zur Kriegssituation gehalten.

Natürlich sei Zug anders von der Situation betroffen als andere Kantone. Deshalb äussert sich der Regierungsrat nun nach seiner ordentlichen Sitzung vom Dienstag, 1. März. «Der Kanton Zug ist als internationaler Wirtschaftsstandort mit vielen Personen und Firmen, die aus Russland und der Ukraine stammen, von den Auswirkungen dieses Krieges besonders betroffen», erklärt Landammann Martin Pfister. «Im Einklang mit dem Bundesrat verurteilt der Zuger Regierungsrat den Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundene Völkerrechtsverletzung in aller Deutlichkeit. Der Zuger Regierungsrat unterstützt die Massnahmen des Bundesrats und wird sie vollumfänglich umsetzen.» Allerdings, wie Pfister betont, «ohne russische Mitbürger und Unternehmen generell zu kriminalisieren».

Weit weniger Verwerfungen hat Thalmann-Gut bei den Bürgerlichen ausgelöst. Sowohl Mitte, SVP als auch FDP stellen sich hinter die Regierung. Bei der Mitte etwa heisst es, die zurückhaltende Haltung bis Anfang dieser Woche sei verständlich gewesen. Lange habe man ja auch nicht gewusst, welche Sanktionen der Bundesrat in Betracht ziehe. Derweil sieht Thomas Werner keinen Grund für die SVP, Vorstösse zum Ukraine-Krieg zu lancieren. Man werde nicht «vorschnell in blinden Aktionismus verfallen und mit effekthascherischen Vorstössen moralisieren oder Sympathien sammeln». Die FDP appelliert an die russischen Unternehmen auf dem Platz Zug, «sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass Russland das Völkerrecht wiederherstellt und langfristig respektiert».

Dasselbe verlangt auch der Zuger Stadtpräsident Karl Kobelt (FDP): «In der vorliegenden Situation erwartet der Stadtrat von Unternehmen, welche dem russischen Staat nahestehen, sich vom Überfall Russlands auf die Ukraine zu distanzieren und nach Möglichkeit ihren Einfluss für eine friedliche Lösung geltend zu machen.»

Kanton und Stadt Zug sprechen Hilfsbeiträge

Landammann Pfister und Stadtpräsident Kobelt kündigen konkrete finanzielle Hilfe an. Martin Pfister: «Der Regierungsrat spricht einen Beitrag für die Soforthilfe und kann sich weitere humanitäre Unterstützung vorstellen.» Den Betrag beziffert Pfister nicht, der Regierungsrat kann aber Soforthilfe im Umfang von 500'000 Franken sprechen. Auch die Stadt Zug spricht Soforthilfe. Karl Kobelt erklärt:

«Die Stadt Zug wird zur Linderung der humanitären Krise in der Ukraine an die Glückskette einen Betrag von 200’000 Franken ausrichten.»

Wobei auch er sich eine weitergehende Unterstützung vorbehält. Was die allfällige Aufnahme von aus der Ukraine geflüchteten Menschen betrifft, unterstützen Regierungs- wie Stadtrat die offene Haltung des Bundesrats und bieten Hand zu unkomplizierten und schnellen Lösungen.

Einen speziellen Appell richtet Kobelt an die hier lebenden Menschen aus den kriegführenden Nationen: «Liebe Ukrainerinnen und Ukrainer, liebe Russinnen und Russen in unserer Stadt und in unserem Kanton Zug: Setzt die Einvernehmlichkeit fort! Setzt damit ein Zeichen des Friedens, das die Welt so dringend braucht.» Und die Zugerinnen und Zuger fordert er auf, sich die offene Haltung gegenüber allen in Zug lebenden Menschen zu bewahren. «Auch jenen russischer Herkunft. Denn auch sie tragen keine persönliche Verantwortung am Krieg in der Ukraine.»

Landammann Martin Pfister erklärt: «Meine Gedanken sind bei den Opfern und den Angehörigen dieses sinnlosen Krieges. Wir sind alle betroffen, auch in Zug. So wie Zug Heimat für viele Menschen russischer und ukrainischer Herkunft geworden ist, so hoffe ich mit ihnen auf eine schnelle Rückkehr zu dem, was uns allen gemeinsam wichtig ist: Frieden, Freiheit und Wohlergehen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen