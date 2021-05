Zug Zusätzliche 450 Sitzplätze auf der Freiruum-Terrasse Am Freitag geht's los: Der Freiruum öffnet bei Schönwetter seine Türen für hungrige und durstige Gäste. Neuerdings sind auch Schweizer Spezialitäten im Angebot. 03.05.2021, 15.10 Uhr

(lil) Am 7. Mai nimmt der Freiruum seine Markthalle und die Terrasse wieder in Betrieb. Der Aussensitzplatz wurde passend zum Frühlingsbeginn um 450 Sitzplätze ergänzt, wie die Betreiber des Freiruums in einer Mitteilung schreiben. Die Fläche werde um den angrenzenden Parkplatz erweitert.