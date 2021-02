Zug Mann stürzt mit E-Bike über Mauer und verletzt sich erheblich Ein alkoholisierter E-Bikefahrer ist mehrere Meter über eine Brüstungsmauer in die Tiefe gestürzt. Mit erheblichen Verletzungen wurde der 19-Jährige ins Spital eingeliefert. 21.02.2021, 09.59 Uhr

Der E-Bike-Fahrer stürtzte über diese Mauer bei der Artherstrasse. Bild: Zuger Polizei

(fae) Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag, 20. Februar, kurz nach 00.30 Uhr, wie die Zuger Polizei vermeldet. Ein 19-Jähriger fuhr demnach mit seinem E-Bike vom Bröchliweg in Zug her kommend die steil abfallende Wiese in Richtung Artherstrasse hinunter. Nach rund 80 Metern stürzte er über die dortige Brüstungsmauer mehrere Meter in die Tiefe auf einen Feldweg. Dabei verletzte sich der junge Manner heblich. Durch den Rettungsdienst Zug wurde er medizinisch betreut und ins Spital eingeliefert. Die genauen Umstände werden abgeklärt.