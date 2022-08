Zug/Baar Arbach-Anwohnerin verteidigt umstrittene Barriere: «Es ist spürbar weniger Verkehr» Im Gegensatz zu anderen Bewohnenden des Baarer Ortsteils ist Rosmarie Röck dankbar für die Schranke und das Fahrverbot auf der Alten Baarerstrasse. Sie ist nicht die Einzige. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Privater Motorverkehr darf nicht mehr auf der Alten Baarerstrasse von Zug nach Arbach und in die Gegenrichtung fahren. Bild: Alexandra Wey (4. August 2022)

Als Rosmarie Röck im Jahr 1979 nach Arbach zog, war die Welt eine ganz andere. Vor allem war sie weniger besiedelt, im Kanton Zug im Allgemeinen und in diesem Ortsteil der Gemeinde Baar an der Grenze zur Stadt Zug im Besonderen.

Das Wachstum hat nicht nur weniger Grünflächen, sondern auch viel mehr Verkehr mit sich gebracht. Schleichwege haben sich gestiegener Beliebtheit erfreut, wie eben jener vom Zuger Loreto-Quartier durch Arbach nach Baar und umgekehrt. Seit dem November 2021 ist diese direkte Verbindung auf der Alten Baarerstrasse durch ein Fahrverbot für den Privatverkehr unterbrochen. Die Barriere dient dem Linienbus.

Offener Brief an Behörden

Jene Schrankenanlage ist seither immer wieder Teil von Diskussionen. Erstens, weil sie – legal und illegal – sehr leicht umgangen respektive umfahren werden kann. Zweitens, weil sie öfter beschädigt wurde. Kürzlich verfassten drei Anwohnende einen offenen Brief, den sie den involvierten Gemeinden Baar und Zug sowie der kantonalen Baudirektion übermittelten. Sie forderten darin die Aufhebung des Fahrverbots und den Abbau der Barriere.

Rosmarie Röck hält davon gar nichts. «Ich finde die Barriere gut, es gibt spürbar weniger Verkehr durch Arbach», sagt sie. Zwar beobachte sie immer wieder Autofahrer, die das Fahrverbot verbotenerweise umgehen, «doch die meisten halten sich daran».

Mit dem Argument der Barriere-Gegner, dass dieser Schleichweg wegen des Tempolimits von 20 Stundenkilometern in Inwil ohnehin unattraktiv sei, kann sie nichts anfangen. Sie ist überzeugt:

«Wo gefahren werden darf, wird gefahren.»

Rosmarie Röck glaubt, dass sie mit ihrer Meinung allein dasteht.

«Bei mir in der Nachbarschaft ärgern sich viele über die Barriere. Die haben alle Autos und wollen natürlich ungehindert fahren. Ich und auch viele andere hingegen sind zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs.»

Ganz allein ist Röck jedenfalls nicht. Sie erhält Unterstützung eines Lesers unserer Zeitung, der sich in der laufenden Woche per E-Mail an die Redaktion gewandt hat. Dies mit der Aufforderung, nicht nur Gegner der Schranke zu Wort kommen zu lassen.

Der selbst ernannte «Ureinwohner vom Ebel», vom Arbach-Nachbarort Inwil also, der seine Zeilen nicht als Leserbrief veröffentlicht sehen will, schreibt sinngemäss: Die Anlage habe die Lebensqualität entlang der zuvor stärker befahrenen Arbachstrasse deutlich verbessert.

Ein demokratischer Entscheid

Fahrverbot und Barriere sind Massnahmen, die im Zusammenhang mit der Tangente Zug-Baar stehen und die der Kanton auf Wunsch der Gemeinde Baar mit Hinweis auf die Verkehrsberuhigung in Arbach gebaut hat.

Sie waren 2012 Teil der Auflageunterlagen und damit eines üblichen rechtlichen Prozesses. «So etwas kann man nicht einfach umstossen, nur weil es einem nicht passt», ist Rosmarie Röck überzeugt.

Sie freut sich weiterhin über die Verkehrssituation in ihrer Umgebung, die «noch nie so angenehm wie heute» gewesen sei. Dies gelte auch für die Schulkinder, möchte sie nicht unerwähnt lassen.

