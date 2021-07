Nach acht Fehlgeburten: Zugerin bietet professionelle Hilfe an

Zug/Baar «Darüber zu sprechen, war Teil meines Verarbeitungsprozesses»: Diana Zimmermann will Hilfe bei Fehlgeburten anbieten Die 39-Jährige musste acht Aborte erleben. In dieser schwierigen Zeit vermisste sie eine professionelle emotionale Unterstützung. Nun ist sie daran, selbst ein solches Angebot aufzubauen. Rahel Hug 22.07.2021, 17.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich möchte für andere Frauen da sein und sie in diesem schwierigen Prozess der Verarbeitung begleiten», sagt Diana Zimmermann. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 22. Juli 2021)

Es ist ein Tabuthema: Etwa jede fünfte schwangere Frau erlebt eine Fehlgeburt zwischen der 5. und 10. Schwangerschaftswoche. Ein schmerzhaftes und trauriges Ereignis, das immer mit einer psychischen Belastung verbunden ist. Diana Zimmermann hat bereits acht Fehlgeburten erlebt. Die erste vor bald sechs Jahren, die letzte im vergangenen Sommer. Als «emotionale Berg- und Talfahrt» beschreibt die 39-Jährige diese Zeit, als «heftiges Auf und Ab».

Schlimm fand sie vor allem die Ultraschalluntersuchungen beim Gynäkologen. «Ich freute mich riesig, dass ich schwanger geworden war, und musste dann beim Arzttermin feststellen, dass das Herz des Babys nicht mehr schlägt.» Mit der Zeit habe sie sich gar nicht mehr getraut, überhaupt Freude zuzulassen. «Und weil wir es immer weiter versucht haben, blieb mir auch gar keine Zeit, die Verluste zu verarbeiten.»

Der einzige Sohn spendet Kraft

Bei so viel Pech hatten Diana Zimmermann und ihr Mann auch einmal Glück: 2016 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. «Er hat mir sehr viel Kraft gegeben und einen ganz neuen Fokus. Dadurch konnte ich die folgenden Fehlgeburten besser ertragen», blickt die Zugerin zurück. Trotzdem seien die Aborte eine «grosse psychische Last» gewesen, erzählt Zimmermann.

Bei all ihren Schwangerschaften habe sie auf eine einwandfreie medizinische Behandlung zählen können. Was ihr aber komplett gefehlt hat: eine professionelle emotionale Unterstützung. Für Ärzte ist eine Fehlgeburt medizinischer Alltag, keine grosse Sache. Die werdenden Eltern aber entwickeln bereits mit dem positiven Schwangerschaftstest, also in einem sehr frühen Stadium, eine Bindung zum ungeborenen Kind. Entsprechend können Fehlgeburten Traumata und Ängste auslösen.

«Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass im Wartezimmer ein Flyer für eine Anlaufstelle liegt.»

Doch von Seiten der Ärzte heisse es nach einer Fehlgeburt lediglich: «Auf Wiedersehen, toi toi toi für die nächste Schwangerschaft.»

Das Wissen möchte sie nun weitergeben

Im letzten Sommer hat die ausgebildete Kauffrau gemeinsam mit ihrem Mann einen Schlussstrich unter die Familienplanung gesetzt – und beschlossen, selber aktiv zu werden. Durch ihre Fehlgeburten hat sie viel über das Thema gelesen. Wissen, das sie nun weitergeben will: «Ich möchte für andere Frauen da sein und sie in diesem schwierigen Prozess der Verarbeitung begleiten.»

Im letzten Herbst hat sie eine Ausbildung zum Kinderwunschcoach absolviert, im Frühjahr zwei von Hebammen geführte Kurse besucht und im Mai schliesslich ihre eigene Praxis in Baar eröffnet. Hier möchte sie Gespräche und Coachings anbieten. Sie betont aber:

«Wenn jemand lieber draussen oder bei sich daheim eine Begleitung wünscht, bin ich dafür offen. Es ist mein Ziel, mich ganz nach den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen zu richten.»

Zudem möchte sie Austauschgruppen organisieren, damit betroffene Frauen auch untereinander Kontakt aufnehmen können.

Zurzeit ist Diana Zimmermann daran, ihr Angebot in Medizinkreisen bekannt zu machen. «Die ersten Rückmeldungen sind sehr positiv», freut sie sich. Einige Kontakte mit betroffenen Frauen haben sich bereits ergeben. «Aber ich bin mir bewusst, dass der Aufbau dieses neuen Angebots Zeit braucht», sagt die Initiantin. Denn über das Thema zu sprechen, brauche Mut und Überwindung. Viele Frauen würden sich nach einer Fehlgeburt isolieren, sich schlimmstenfalls selber die Schuld daran geben.

Gespräche helfen und zeigen: Sie ist nicht allein

Sie hat gelernt, offen und ehrlich über ihre belastenden Erfahrungen zu sprechen. «Das war Teil meines Verarbeitungsprozesses», sagt Diana Zimmermann und fügt an: «Seitdem geht es mir viel besser.» Noch vor einem Jahr sei sie «nicht mehr sie selbst» gewesen. Gegen aussen habe sie weiterhin die fröhliche, unbeschwerte Diana gezeigt, aber innerlich sei sie am Boden gewesen.

Die vielen Fragen, ob denn kein zweites Kind auf dem Weg sei, machten es nur noch schlimmer. Das Erlebte habe sie zum Teil auch verschwiegen, um das Gegenüber zu schützen und unangenehme Situationen zu vermeiden. Doch damit ist nun Schluss. «Das Thema gehört zu mir und zu meinem Leben.» Zahlreiche Gespräche mit dem Umfeld und Betroffenen zeigten ihr, dass es vielen anderen gleich geht, dass sie nicht allein ist.

Noch immer steckt Diana Zimmermann in Abklärungen, weshalb sie so viele Fehlgeburten erlitten hat. «Ich möchte wissen, ob es einen medizinischen Grund gibt oder ob es einfach nur Pech ist. Das würde mir helfen, die Situation besser zu akzeptieren.» Den Kinderwunsch hat sie «zumindest im Kopf, noch nicht ganz im Herz» abgeschrieben. Und sollte sie doch irgendwann noch einmal schwanger werden, steht für Diana Zimmermann fest: «Ich würde schon am Anfang kein Geheimnis daraus machen, wenn mich jemand fragt.» Denn wer eine Schwangerschaft verschweigt, dem fällt es später nur noch schwerer, über einen allfälligen Verlust des Kindes zu sprechen.

Weitere Informationen: www.dianazimmermann.ch