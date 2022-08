Zug/Baar «Diese Barriere nervt jeden Tag»: Anwohner fordern von den Behörden die Entfernung der Schranke beim Ortsteil Arbach In einem offenen Brief fordern sie zudem die Aufhebung des Fahrverbots zwischen dem Zuger Loreto-Quartier und dem Baarer Ortsteil. Wie es der Zufall anscheinend will, wurde erst vor kurzem das entsprechende Schild beschädigt. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Anwohner sagen, bei der Anlage auf der Alten Baarerstrasse würde es immer mal wieder zu gefährlichen Situationen kommen. Bild: Alexandra Wey (Zug, 4. August 2022)

Diesmal war es nicht die Barriere, die beschädigt wurde. Diesmal war es das von Zug her sichtbare Fahrverbotsschild, das – vermutlich umgefahren – am Boden lag, versehen mit einem Band mit der Aufschrift «Polizei-Sperrzone».

Die Schrankenanlage auf der Alten Baarerstrasse zwischen dem Baarer Ortsteil Arbach und dem Zuger Loreto-Quartier gibt weiterhin zu reden. Nicht nur wegen der eingangs erwähnten Demolierung des Schilds, von der die Polizei seit dem 22. Juli Kenntnis hat (der oder die Verursachende ist unbekannt). Sondern auch, weil Anwohner der Barriere kürzlich der Stadt Zug, der Gemeinde Baar sowie der kantonalen Baudirektion einen offenen Brief zukommen liessen. Dieser liegt unserer Zeitung vor.

Sicherheitsbedenken für Auto- und Velofahrende

Zusammengefasst stellen sie darin einerseits die Grundsatzfrage nach der Sinnhaftigkeit dieser 120’000 Franken teuren Anlage, die im Zusammenhang mit der Tangente Zug–Baar installiert wurde. Ihr Ziel ist die Verhinderung des Schleichverkehrs durch Arbach. Im Gegensatz zum privaten Motorverkehr darf der Linienbus weiterhin durchfahren, die Fahrer können die Schranke öffnen.

Nur der Bus kann direkt von Arbach in Richtung Loreto fahren. Bild: Alexandra Wey (Zug, 4. August 2022)

Andererseits melden die Anwohner Sicherheitsbedenken für Motor- und Veloverkehrsteilnehmende an. Dies, weil die Fahrzeuge wegen der Anlage auf der Verzweigung Alte Baarerstrasse/Göblistrasse nicht mehr kreuzen können. Zudem sei die Vortrittsregelung unübersichtlich, und es gebe gefährliche Wendemanöver auf der Göblistrasse.

In Inwil herrscht Tempo 20

Der offene Brief der Arbach-Bewohner schliesst folgendermassen:

«Aus all diesen Gründen verlangen wir Anwohner von Inwil und insbesondere vom Arbachquartier den Rückbau dieser teuren und der Sicherheit sehr abträglichen Schranke.»

Auch das Fahrverbot soll fallen. Denn laut dem Mitunterzeichner des Briefs Jost Windlin ist der Weg von Zug nach Baar über Arbach wegen der Begegnungszone in Inwil mit Tempo 20 ohnehin unattraktiv. Diese Zone auf dem Inwiler Dorfplatz gilt seit November 2016. Die Pläne für die Barriere auf der Alten Landstrasse waren bereits 2012 aufgelegen.

Unterzeichnet ist der offene Brief lediglich von drei Personen. Ist das repräsentativ für das Gebiet? Jost Windlin sagt auf Nachfrage, er sei überzeugt, dass die Mehrheit in Arbach so denke wie er und seine Mitstreitenden. Dies würden sie mittels einer Unterschriftensammlung unterstreichen, sollte der offene Brief nicht fruchten.

Windlin – ein Anwalt – behalte sich mit seinen Unterstützern vor, rechtliche Schritte zu prüfen. «Aber ich vermute, dass man als Bürger auf verlorenem Posten steht. Die Behörden müssten von sich aus aktiv werden, ansonsten wird die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands Jahre dauern», sagt er.

Baar zahlt Reparaturen an Barriere, Zug an Schildern

Neben der «totalen Unsinnigkeit der Barriere» treibt ihn das Gefühl um, dass sich keine Behörde verantwortlich fühle für die Anlage. «Jeder schiebt dem anderen den schwarzen Peter zu», sagt Windlin. Tatsächlich hat die Frage nach der Zuständigkeit des Öfteren für missverständliche Situationen gesorgt. Denn der Erbauer der Schranke ist der Kanton Zug, weil sie mit der Tangente Zug–Baar in Verbindung steht.

Für die nach der Inbetriebnahme im November 2021 erfolgten Reparaturen und Verbesserungen an der Barriere musste jedoch die Gemeinde Baar aufkommen. Dies, weil der frühere Gemeinderat im Namen der Bewohner von Arbach auf die Anlage bestanden hatte. Die Kosten belaufen sich bisher auf 10’000 Franken sowie über 20 Arbeitsstunden in der Verwaltung, hat eine Anfrage unserer Zeitung ergeben.

Falsche Adresse in Zug

Ein Teil der Zuständigkeit liegt schliesslich bei der Stadt Zug. Sie ist für die vor kurzem beschädigte Verkehrstafel verantwortlich. Denn die Anlage steht auf ihrem Boden. Verantwortlich für die Verkehrssignalisationen ist das Departement für Soziales, Umwelt und Sicherheit.

Für Reparaturen sind unterschiedliche Gemeinden zuständig – je nachdem, was kaputt ist. Bild: Alexandra Wey (Zug, 4. August 2022)

Die Verfasser des offenen Briefs haben jenen allerdings dem Baudepartement zukommen lassen. Damit haben sie, wie die Recherche unserer Zeitung ergeben hat, unfreiwillig zur Verwirrung beigetragen.

Denn eigentlich ist, wie erwähnt, ein anderes Stadtzuger Departement dafür zuständig. Infolge Ferienabwesenheiten der Zuständigen dürfte es noch eine Weile dauern, ehe der Brief das richtige Departement erreichen wird. In Baar wird sich der Gemeinderat nach den Ferien mit dem Schreiben befassen.

In der Anfangszeit gab es mehrere Vorfälle

Zurück zur Anlage auf der Alten Baarerstrasse. In den ersten Wochen nach ihrer Inbetriebnahme wurde die Barriere mehrere Male verbogen oder abgebrochen. Das letzte Mal über einen Fall berichtete unsere Zeitung im Februar. Bis zum jüngsten Vorfall am 22. Juli habe sich allerdings kein Vorfall mehr ereignet, teilte die Kommunikationsverantwortliche der Polizei, Judith Aklin, Ende Juli mit.

Es macht den Anschein, als hätte sich die Situation entspannt. Für den aufgebrachten Anwohner Jost Windlin sagt der Rückgang der polizeilich erfassten Vorkommnisse nichts aus. Er sagt: «Wir beobachten immer wieder gefährliche Situationen, und es gab auch schon Unfälle. Die wenigsten melden sich bei der Polizei, sondern einigen sich untereinander.»

Jost Windlin hofft, dass der offene Brief etwas bewegt. Bis dahin wird er weiterhin von seinem Haus in Arbach mit Besorgnis auf die Alte Baarerstrasse blicken, sich mit Gleichgesinnten über die neuesten Beobachtungen austauschen und feststellen:

«Diese Barriere ist ein Ärgernis und nervt jeden Tag.»

