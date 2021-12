Mutwillig? Barriere zwischen Zug und Baar mehrfach beschädigt

Zug/Baar Kaum in Betrieb, schon demoliert: Die Barriere zwischen Arbach und Loreto liefert erneut Gesprächsstoff Schon zu zweiten Mal liegt die Schranke – in ein Polizeiband gewickelt – am Boden. Jetzt prüft die Gemeinde Baar Massnahmen. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Ende November ist die Schranke erneut abgebrochen worden. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 30. November 2021)

Die Barriere zwischen dem Baarer Quartier Arbach und dem Zuger Loreto-Quartier hat einen schweren Stand – oder vielmehr Halt: Sie ist am 30. November demoliert worden, der abgebrochene Teil lag noch am Donnerstagmittag neben der Strasse, umhüllt von einem Band mit der Aufschrift «Polizei-Sperrzone».

Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Einerseits ist das bereits zum zweiten Mal der Fall. Andererseits liegt die offizielle Inbetriebnahme der Barriere gerade einmal drei Wochen zurück. Die Gemeinde Baar hat beide Male Anzeige gegen unbekannt erstattet, teilt sie auf Anfrage mit. Bezüglich des Hergangs und der Täterschaft tappt die Zuger Polizei derzeit im Dunkeln. Sie notiert vier Beschädigungen, denn die Barriere sei vor den beiden Abbrüchen jeweils verbogen gewesen, schreibt die Kommunikationsverantwortliche Judith Aklin.

Die Schranke war die meiste Zeit oben

Ende Mai überzeugen sich Fachleute von der Funktionalität der Schranke. Bild: Maria Schmid (Zug, 31. Mai 2021)

Es sind weitere Kapitel der an Pleiten und Pech erstaunlich reichen Geschichte dieser Schranke. Der Unterbruch der Direktverbindung zwischen den Gemeinden Zug und Baar an dieser Stelle für private Motorfahrzeuge ist eine Massnahme im Zuge des Baus der Tangente. Dafür sorgt ein Fahrverbotsschild. Doch die 2012 öffentlich aufgelegte Massnahme sah explizit ebenfalls eine Barriere vor. Diese hätte spätestens zum 1. Juni 2021 in Betrieb sein sollen – drei Wochen vor Eröffnung der Tangente. Nach Stimmen aus der Bevölkerung, die dieses Vorziehen des Fahrverbots nicht goutierten, wollten die Behörden die Zeitpunkte aufeinander abstimmen.

Doch auch Mitte Juli war die Barriere oben. Gemäss dem Kanton waren damals noch Arbeiten ausstehend, um ihre Funktionalität bei der Durchfahrt der erlaubten Linienbusse auch bei Stromausfall zu gewährleisten. Am 12. November schliesslich wurde die funktionierende Anlage offiziell der Gemeinde Baar übergeben – drei Tage später war sie das erste Mal abgebrochen worden.

Der Stumpf an der Anlage verrichtet seinen Dienst pflichtbewusst bei passierenden Linienbussen. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 30. November 2021)

Mehr Licht könnte die Schranke schützen

Der Ersatz der Barriere ist nicht nur ärgerlich für die Verantwortlichen – er geht den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern auch ans Portemonnaie: Auf insgesamt 10'000 Franken schätzt die Gemeinde Baar die bisher angefallenen Reparaturkosten. Nicht eingerechnet seien die rund 20 Arbeitsstunden von Verwaltungsangestellten. Die neue Anlage kostete 120'000 Franken.

Der Präsident des Quartiervereins Nachbarschaft Inwil-Arbach (Nabia) Leo Hagmann hielt nach dem ersten Abbruch einen Unfall für denkbar, sagte er dem «Zugerbieter». Dies, weil man die Barriere bei Dunkelheit schlecht sehen würde. Die Zuger Polizei hat das ebenfalls festgestellt und sei diesbezüglich in Kontakt mit der Gemeinde Baar. Laut deren Kommunikationsverantwortlichem Silvan Meier wird geprüft, «ob im unteren Teil der Schranke ein zusätzliches Reflektier-Band oder eine LED-Leiste angebracht werden soll». Eine «Dauerüberwachung» der Anlage sei indes «nicht realistisch».

Immerhin hat die Anlage anscheinend einen positiven Effekt auf die Lebensqualität im Quartier Arbach. Der Nabia-Präsident Leo Hagmann beobachtet gemäss «Zugerbieter» seit dem Inkrafttreten des Fahrverbots ein Verkehrsaufkommen «wie vor 20 Jahren». Dafür muss die Barriere offensichtlich nicht einmal vorhanden sein.

