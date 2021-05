Zug/Baar Mauersegler und Mehlschwalben: Die Brutstandorte dieser heimlichen Untermieter werden erfasst Mauersegler und Mehlschwalben sind elegante Flieger und in der Luft zu Hause. Zum Brüten suchen sie sich einen Platz unter den Dächern unserer Häuser. Damit die Brutstandorte dieser seltenen Vögel besser geschützt werden können, lassen die Stadt Zug und die Einwohnergemeinde Baar ihre Gebäudebrüter inventarisieren. 31.05.2021, 12.15 Uhr

(haz) Die Stadt Zug und die Einwohnergemeinde Baar erfassen laut Medienmitteilung der Stadt Zug im laufenden Jahr sämtliche Standorte mit selten gewordenen Gebäudebrütern. Die Stadt Zug verfügt bereits über ein solches Inventar und lässt dieses nun überarbeiten. Typische Gebäudebrüter wie Segler und Schwalben brüten fast ausschliesslich an Gebäuden und sind deshalb auf entsprechende Nistmöglichkeiten angewiesen. Aufgrund ihrer Nistplatztreue tun sie sich schwer im Finden neuer Nistplätze. Wird ein älteres Gebäude abgebrochen oder werden Einflugöffnungen bei Sanierungen verschlossen, gehen unter Umständen Nistplätze verloren. Die Gemeinde Baar und die Stadt Zug möchten die Bevölkerung dafür sensibilisieren, dass solche Nistplätze erhalten bleiben.

Ein Mauersegler. Bild: birdfoto.ch/PD

Im Juni und Juli wird nach Standorten gesucht

Zwischen Juni und Juli werden Personen mit Feldstechern unterwegs sein. Es handelt sich dabei entweder um eine Mitarbeiterin des beauftragten Ökobüros Versaplan GmbH oder um freiwillige Helferinnen und Helfer. Sie sind auf der Suche nach Brutstandorten von Gebäudebrütern. Der Fokus liegt auf den Mauerseglern und Mehlschwalben. In Bereichen mit ländlichem Charakter werden auch Turmfalken, Schleiereulen und die in Kuhställen lebenden Rauchschwalben erfasst. Komplettiert wird das Inventar mit bekannten Wochenstuben von Fledermäusen.

Die Inventare dienen dem Schutz und der Förderung der Gebäudebrüter. Die bereits bekannten Niststandorte der Stadt Zug sind im Zugmap, dem Geoportal des Kantons Zug, eingetragen. Das Inventar wird bei der Bearbeitung von Baugesuchen herangezogen und für bestehende Nistplätze werden mit der Bauherrschaft passende Lösungen gesucht.

Die Bevölkerung ist zur Mitwirkung aufgerufen: Leben an Ihrem Haus Gebäudebrüter oder kennen Sie einen solchen Standort? Dann melden Sie diesen per E-Mail direkt an info@versplan.ch.