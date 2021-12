Zug/Baar Velos dürfen nun bei entsprechender Signalisation bei Rot rechts abbiegen Der Zuger Regierungsrat will Rechtsabbiegen bei Rot für Radfahrende gestatten, wo dies gefahrlos möglich ist. Zwölf Kreuzungsstellen im Kanton Zug sind Anfang Dezember entsprechend signalisiert worden. 06.12.2021, 15.00 Uhr

An Ampeln mit dem Zusatztäfelchen wie hier an der Zug Industriestrasse erlauben Velos das Rechtsabbiegen bei Rot. Bild: PD

(fae) Seit vergangenem Januar ist für Velos, e-Bikes und Mofas das Rechtsabbiegen bei Rotlicht an Verkehrsknoten erlaubt, wenn sie entsprechend signalisiert sind. Wo dies ohne Gefahren möglich ist, sind die Signalisationen in den letzten Tagen angebracht worden, wie die Sicherheitsdirektion mitteilt. Es handelt sich um Zusatzschilder neben den Rotlichtern – gelbes Velo und gelber Pfeil auf schwarzem Grund. Derzeit sind sie an insgesamt zwölf Rechtsabbiege-Beziehungen an Lichtsignalanlagen auf dem Gebiet der Stadt Zug und der Gemeinde Baar zu finden.

Das Rechtsabbiegen bei Rotlicht für Radfahrende werde künftig an weiteren Stellen signalisiert werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Nach gegenwärtigem Stand handle es sich um 15 weitere Lichtsignale. Aus Gründen der Verkehrssicherheit müssen dort zuerst entweder Markierungen geändert oder Ampelsteuerungen angepasst werden, oder es sind auch Umbauten nötig. Die baulichen Massnahmen werden im Rahmen der ordentlichen Sanierungen geprüft.

Alle 43 Kreuzungen mit Lichtsignalen im Kanton Zug analysiert

Die Sicherheitsdirektion – so schreibt sie – hat im Spätherbst 2020 zusammen mit dem Tiefbauamt und dem Amt für Raum und Verkehr der Baudirektion erste Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf die neue Verkehrsregelung an die Hand genommen. Aktuell betreiben der Kanton, die Gemeinden und das Bundesamt für Strassen ASTRA 43 Lichtsignalanlagen im Kanton Zug. Alle diese Knotenpunkte wurden in diesem Jahr auf die Rechtsabbiege-Möglichkeiten für Velofahrende überprüft. Anschliessend hat der Kanton in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Baar und der Stadt Zug geklärt, an welchen Standorten die neuen Signalisationen sofort und ohne weitere Massnahmen installiert werden können.

Seit dem 1. Januar 2021 ermöglicht die Signalisationsverordnung das Rechtsabbiegen für Radfahrende bei Rot an Lichtsignalen, wenn die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Gegenüber den Verkehrsteilnehmenden, deren Fahrspur oder Fussgängerquerung mit «grün» signalisiert ist, haben Radfahrende keinen Vortritt. Diese signalisationstechnische Massnahme kann den Verkehrsfluss für Radfahrerinnen und Radfahrer verbessern und das Fahrrad als Verkehrsmittel fördern. Im Weiteren können dadurch unerlaubte Fahrmanöver und Konflikte auf angrenzenden Trottoirs, welche den zu Fuss Gehenden dienen sollen, reduziert werden. Seitens Fahrradfachstellen wird diese neue Möglichkeit schweizweit begrüsst.