Die Wanne zwischen Zug und Cham verschmutzt den See

Zug/Cham Grundwasserwanne zwischen Chollermüli und Alpenblick ist an zu vielen Stellen undicht – der Zugersee wird verschmutzt Der Kanton Zug setzt rund 15,6 Millionen Franken ein, um eine lecke Wanne zu sanieren. Die Arbeiten dauern rund 18 Monate, eine grosse Herausforderung ist das Heben der SBB-Brücke. Überdies wird ein Missstand behoben. Marco Morosoli 16.02.2022, 11.30 Uhr

Die Strasse zwischen Cham und Zug ist vielbefahren. Bild: Maria Schmid (Cham, 7. Februar 2022)

Die Kantonsstrasse zwischen Nidfuren und Schmittli baut der Kanton derzeit neu. Seit Anfang Februar 2022 arbeiten derweil andere Baufachleute auf dem rund 860 Meter langen Strassenabschnitt zwischen dem Gebiet Chollermüli und dem Alpenblick. Die Sanierung der dortigen Grundwasserwanne steht an. Im Gegensatz zum Projekt im Ägerital muss die Strasse zwischen Zug und Cham auf zwei Fahrspuren befahrbar sein. Für die Bauarbeiten ist gleich viel Zeit eingeplant: 18 Monate.

Priorität hat die Sanierung der Grundwasserwanne. Bei deren Bau in den Jahren 1972/73 sei, so schreibt der Kanton in der Bauvorlage, der Belag direkt auf dem Beton aufgetragen worden. Der genannte Strassenabschnitt sei heute ein «Flickwerk». Dieser Zustand kostet den Kanton pro Jahr auf rund 30'000 bis 40'000 Franken. Mit diesem finanziellen Mittel lässt sich der Zustand nur temporär verbessern.

Gleis soll einen halben Meter höher liegen

Die Auffüllung der Wanne – wie anderswo geplant – sei keine Option gewesen. Dazu sagt der Zuger Baudirektor Florian Weber: «Die Querung mit dem SBB-Trassee muss in der Kollermühle kreuzungsfrei gewährleistet bleiben.» Die von Weber erwähnte Brücke der SBB-Strecke Zug–Affoltern am Albis soll um 50 Zentimeter angehoben werden. Weber erklärt den Vorgang:

«Es geht mit Hilfe von vier hydraulischen Pressen, die auf einem Stahlgerüst unter der Brücke angebracht werden.»

Die Brücke, die über die Wanne führt, wird um einen halben Meter angehoben. Bild: Maria Schmid (Cham, 7. Februar 2022)

Die Vorarbeiten für dieses Teilprojekt würden, so sagt Florian Weber, jeweils in der Nacht ausgeführt. Die nächtliche Betriebsruhe auf dieser Strecke ist jedoch kurz. Trotz all dieser Vorarbeiten müssen die SBB die Strecke zwischen Zug und Steinhausen Ende Juli/Anfang August 2022 komplett sperren. Während dieses Unterbruchs gibt es Schienenersatzverkehr.

Erhöhung wegen überhöhter Strassentransporte

Es erstaunt nicht, dass für den Baudirektor Florian Weber die Anhebung der SBB-Brücke um einen halben Meter «eine der grössten Herausforderungen» des Projekts ist. Um das Niveau der gehobenen Brücke zu erreichen, muss vor und nach der Brücke das Trassee der SBB-Strecke Zug–Affoltern am Albis noch angepasst werden.

Ebenso zum Projekt Grundwasserwanne gehört der Umbau der Lichtsignalanlage in der Chollermüli. Die Arbeiten entlang der Fahrbahnen im Bereich der Grundwasserwanne kosten rund 15,6 Millionen Franken. Die Hebung des SBB-Trassees und alle damit zusammenhängenden Arbeiten kosten gemäss der Zuger Baudirektion rund 2,2 Millionen Franken. Der Kanton sorgt auch dafür, dass das Umfeld dieser Verbindungsstrecken ökologisch aufgewertet werde.

Durch die Hebung der SBB-Brücke kann der Kanton Zug noch ein anderes Problem lösen. Die Kantonsstrasse 4 ist eine sogenannte Ausnahmetransportroute. Auf solchen Verbindungen sollte eine lichte Höhe von 4,8 Metern erreicht werden. Wie in der Kantonsratsvorlage zu lesen ist, erfolgen auf diesem Strassenabschnitt pro Jahr zwischen 100 und 150 Ausnahmetransporte. Solche Transporte benötigen jeweils Sonderbewilligungen und sind zu begleiten.

Abwässer sollen nicht mehr ungefiltert in den Zugersee fliessen

Ein betrübliches Kapitel machte die Auslegeordnung Grundwasserwanne Kollermühle bei den Strassenabwässern sichtbar. Diese fliessen – obwohl sehr stark belastet – derzeit ungefiltert in den Dorfbach und mit diesem in den Zugersee. Bei der Sanierung der Grundwasserwanne werde auch dieses Problem aus der Welt geschafft.

Da eine Eisenbahnbrücke Bestandteil des Projekts Grundwasserwanne ist, musste der Kanton Zug noch ein Baugesuch für den Streckenübergang einreichen. Wie Florian Weber sagt, sei bei der Überprüfung festgestellt worden, dass eine ökologische Vernetzungslücke im Brückenbereich bestehe. Der Kanton hat schnell reagiert und einen Massnahmenvorschlag ausgearbeitet. Dieser liegt in den Gemeinden Zug und Steinhausen sowie beim Kanton noch bis zum 20. Februar öffentlich auf.