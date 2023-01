«Zuger Ansichten» Weihrauch, Gold und ein Kleber: Kantonsrätin Anna Bieri über das neue Jahr Die-Mitte-Kantonsrätin Anna Bieri aus Hünenberg schreibt in ihrer Kolumne über die Geschenke der Heiligen drei Könige – und was sie mit dem Kanton Zug und Politik zu tun haben. Anna Bieri, Kantonsrätin Die Mitte 06.01.2023, 16.45 Uhr

Gestern Abend klopften bei uns die Sternsinger – die Heiligen drei Könige – an die Tür. Die begeisterte Aufmerksamkeit unserer drei kleinen Buben war den jungen Männern der Pfadi Hünenberg gewiss. «Weisst du, was die drei Könige mitgebracht haben?», fragte ich den sechsjährigen Leonardo, nachdem die drei Weisen weitergezogen waren. «Gold, Weihrauch», dann geriet er ins Stocken, «und einen Kleber!» schmunzelte er.

Kantonsrätin Anna Bieri Bild: Lukas Schnurrenberger

Welche Gaben die drei Könige bringen, ist den meisten von Ihnen wahrscheinlich klar. Die Frage, was das bevorstehende Jahr bringen mag, beinhaltet eine grössere Ungewissheit. Dem Weltgeschehen schauen wir zuweilen hilf- bis fassungslos zu. Uns bleibt die Hoffnung, dass die «Könige dieser Welt» im kommenden Jahr einem guten Stern folgen mögen.

Nicht hilf- oder fassungslos stehen wir da, wenn es gilt, in unserer «kleineren Welt» – unserer Gemeinde oder unserem Kanton – das neue Jahr mitzugestalten. Wie die Weisen aus dem Morgenland sind auch wir gefordert, aufzubrechen und unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, dort wo wir können, einzubringen. Persönlich gilt das für mich als Kantonsratsmitglied.

Das erste Geschenk «Gold» scheint für uns in Zug auch im kommenden Jahr gewiss zu sein. Unsere «Schatztruhen» sind voll. Wie gehen wir verantwortungsvoll damit um? Eine der wichtigsten Vorlagen im neu zusammengesetzten Kantonsrat wird die Revision des Steuergesetzes sein. Der Erfolg unseres Kantons basiert darauf, dass wir bis anhin stets darauf bedacht waren, nicht bloss Geld anzuhäufen, sondern gleichzeitig damit nachhaltig Wertschöpfung zu erzielen. Die drei Weisen der Bibel wären nicht weise gewesen, hätten sie nicht ganz bewusst «Gold» und nicht «Geld» gebracht. «Gold» symbolisiert weit mehr als bloss monetäre Werte. «Gold» soll etwas Wertvolles sein, das man behütet wie einen Schatz.

Im Kanton Zug haben wir sehr viele wertvolle «Goldstücke». Ich denke an unsere Natur, unsere wunderbare Landschaft, an das zwischenmenschliche Beziehungsnetz, das uns je nach unseren Bedürfnissen offensteht, an unsere sozialen und kulturellen Institutionen oder an unsere erstklassige Infrastruktur. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass wir diesem «Gold» und nicht allein dem «Geld» Sorge tragen müssen.

Dem Weihrauch wurde eine heilende Wirkung zugesagt. Im Mittelalter soll er aber schlicht zum Übertünchen übler Gerüche gedient haben. Zuweilen scheint mir, dass wir uns in der Politik etwas gar der Selbst-Beweihräucherung bedienen und dabei vergessen, dass in einer gelebten Demokratie «die stete Vermutung bestehen sollte, dass auch der andere einmal Recht haben könnte.»

Das dritte Geschenk der bitterwürzig riechenden Myrrhe liess unser Sohn weg: Die Sternsinger von heute wollen keine materiellen Geschenke, sondern Segen bringen. Dieser Segen ist immer verbunden mit dem Auftrag, dass auch wir – gerade im Kanton Zug – für die Menschen auf der ganzen Welt Segen sein sollen. Damit wir dies nicht vergessen, schreiben die Sternsinger den Haussegen «20-C+M+B-23» (Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus) alle Jahre mit Kreide an die Türe – neuerdings haben sie auch einen fixfertigen Kleber dabei. Ah, jetzt verstehe ich, was unser kleiner Witzbold meinte. Ich muss schmunzeln! Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes Jahr und viele Gelegenheiten zum frohen Schmunzeln.

In der Kolumne «Zuger Ansichten» äussern sich Kantonsrätinnen und Kantonsräte zu einem frei gewählten Thema. Ihre Meinung muss nicht mit jener der Redaktion übereinstimmen.