Zuger Apotheken fühlen sich bei Inspektionen unfair behandelt Im Vergleich zu Arztpraxen werden Apotheken häufiger kontrolliert. Dafür gebe es gute Gründe, so die Gesundheitsdirektion. Rahel Hug 11.09.2020, 05.00 Uhr

Die Geschichte um den Zuger Heilmittelinspektor Ludek Cap, der mit mehreren Strafanzeigen gegen den Kanton vorgeht (siehe Box unten), rückt ein weiteres brisantes Thema in den Fokus. Eine Zuger Apothekerin, die nicht namentlich genannt werden möchte, kritisiert, wie die Gesundheitsdirektion die Inspektionen von Apotheken und Arztpraxen handhabt. Konkret: Sie findet, dass die Apotheken gegenüber den Arztpraxen unfair behandelt werden. «Wir kämpfen seit Jahren dafür, dass die Ärzte genauso streng wie wir kontrolliert werden», sagt sie.

Strafanzeige gegen die übrigen Regierungsräte Der langjährige Zuger Heilmittelinspektor Ludek Cap behauptet, die Gesundheitsdirektion hätte ihn an einer Inspektion in einer Arztpraxis hindern wollen. Er hat deshalb mehrere Strafanzeigen eingereicht: Gegen den Arzt, seinen Vorgesetzten Rudolf Hauri und Gesundheitsdirektor Martin Pfister sowie gegen die zuständige Person in der Direktion des Innern, die seine Freistellung verfügt hat. Jetzt zeigt Cap auch den gesamten Regierungsrat beziehungsweise die übrigen fünf Mitglieder des Regierungsrats an. Der Vorwurf: Beihilfe zum Amtsmissbrauch. Dies, weil die Regierungsräte nicht auf zwei E-Mails von ihm reagiert hätten, in denen er auf die Befangenheit der beiden Direktionen Gesundheit (Martin Pfister) und des Innern (Andreas Hostettler) hingewiesen habe. Gegen die fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch die Direktion des Innern reicht Cap Verwaltungsbeschwerde ein. Die Kündigung sei missbräuchlich. Frank Kleiner, Mediensprecher der Zuger Strafverfolgungsbehörden, bestätigt den Eingang der Strafanzeige gegen die übrigen Regierungsräte. Ob ein Verfahren eröffnet werde, sei bei sämtlichen Strafanzeigen noch nicht entschieden. (rh)

Zum Hintergrund: In 17 Kantonen (alle Deutschschweizer Kantone mit Ausnahme von Basel-Stadt und Aargau) ist die ärztliche Medikamentenabgabe, die sogenannte Selbstdispensation, im Gesetz verankert. Das heisst, dass Ärzte mit eigener Praxis und entsprechender Bewilligung Medikamente an ihre Patienten abgeben können. «Ärzte verdienen an den Medikamenten, die sie direkt abgeben. Umso wichtiger ist deshalb eine genaue Kontrolle», sagt die Zuger Apothekerin. Sie kennt keine genauen Zahlen, doch ist überzeugt: «In den Apotheken werden im Verhältnis sehr viel mehr Inspektionen durchgeführt als in den Arztpraxen. Die Zuger Apotheken hätten das Problem bereits mehrmals an die Regierung herangetragen. Ohne Erfolg, sagt sie: «Wir kämpfen seit Jahren für eine gerechtere Behandlung, doch die Gesundheitsdirektion hat das Problem bisher nicht angegangen.»

Vereinspräsident: «Ein heisses Thema»

Martin Affentranger ist Präsident des Vereins der Zuger Apotheken und Inhaber der Anklin Apotheke in Cham. Er kennt das Problem und sagt, es handle sich «um ein heisses Thema». Klar sei man im Sinne der Qualitätssicherung froh über regelmässige Kontrollen: «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.» Doch unter den Apothekern im Kanton hätten viele das Gefühl, sehr oft Rechenschaft ablegen zu müssen – zu oft. Zudem, ergänzt Affentranger, liege der Fokus der Inspektionen zu stark auf den Dokumenten zur Qualitätssicherung. «Und nicht auf der Arbeit im Geschäft, dem direkten Kontakt mit den Kunden.» Er plädiert für «faire Kontrollen, die nahe am Leben sind, und für eine Gleichbehandlung gegenüber den Ärzten». Es habe Gespräche mit der Regierung gegeben, bestätigt Affentranger. «Doch es hat sich nichts getan.»

Dem Verein Zuger Apotheken gehören 16 Mitglieder an. Laut den aktuellsten Zahlen des Kantons Zug (2019) gibt es 68 Grundversorgerpraxen (Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Kinderärzte), 137 Spezialarztpraxen und 65 Zahnarztpraxen. Wie die Zahlen des Apothekerverbandes Pharmasuisse zeigen, haben Ärzte im Kanton Zug 2019 nicht wenig Medikamente verkauft: 960200 Packungen haben Ärzte an ihre Patienten abgegeben, in den Apotheken gingen 333000 über die Ladentheke. Bei den Daten handelt es sich um die abgerechneten Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung.

Was sagt der Kanton zur Ungleichbehandlung? Aurel Köpfli, Kommunikationsverantwortlicher bei der Kantonalen Gesundheitsdirektion, sagt:

«Es ist in der Tat korrekt, dass die Heilmittelkontrolle in Apotheken im Verhältnis häufiger Inspektionen durchführt als in Arztpraxen.»

Die Heilmittelkontrolle habe in den letzten Jahren jeweils knapp 40 Inspektionen bei Praxen und Apotheken pro Jahr durchgeführt. Bei den Apotheken gelte die Faustregel, dass diese ungefähr alle 5 Jahre inspiziert werden. «Arztpraxen werden stärker risikobasiert, das heisst aufgrund von gemeldeten Beschwerden, kontrolliert.» Hier könne deshalb kein fixer Inspektionsturnus genannt werden. Köpfli merkt an, dass neben der Heilmittelkontrolle auch der Kantonsarzt Inspektionen bei Arztpraxen durchführt. «Bei diesen Kontrollen steht nicht der Umgang mit Heilmitteln im Zentrum.»

Für die Unterschiede nennt Köpfli mehrere Gründe: «Der Vertrieb von Heilmitteln ist die Kerntätigkeit von Apotheken, im Gegensatz zu Arztpraxen. Apotheken führen ein breiteres Sortiment an Heilmitteln und führen häufigere Beratungen von Patientinnen und Patienten in diesem Bereich durch; einzelne Apotheken stellen zudem auch selbst Heilmittel her.»

«Pflegen engen und offenen Austausch»

Das Anliegen der Apotheken sei der Gesundheitsdirektion bekannt und sei in den letzten Jahren auch diskutiert worden. «Die Gesundheitsdirektion und die Leistungserbringer pflegen einen engen und offenen Austausch, bei dem auch Anliegen an den Kanton deponiert werden können.» Dies werde von beiden Seiten sehr geschätzt.