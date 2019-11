Stadtpräsident räumt Fehler ein: Zuger Atelierstipendium wird doch nicht vergeben Der Stadtrat hat die Antworten auf drei Vorstösse im Grossen Gemeinderat publiziert. Darin räumt der Stadtpräsident Fehler ein, zudem hat die Bewerberin offenbar ihre Kandidatur zurückgezogen. Laura Sibold

Anu-Maaria Calamnius-Puhakka, Mitglied der Stadtzuger Kulturkommission, hat vor einiger Zeit ein Atelierstipendium für einen dreimonatigen künstlerischen Aufenthalt in Genua zugesprochen bekommen. Dass die Kommission eine Person aus den eigenen Reihen begünstigt hatte, sorgte für Aufruhr und führte in kürzester Zeit zu drei Vorstössen im Grossen Gemeinderat (GGR) der Stadt Zug. Am Vormittag des 11. Novembers hat der Stadtrat nun online die Antworten auf die zwei Interpellationen sowie auf eine kleine Anfrage aufgeschaltet.

Protokollierung teilweise unpräzis und unvollständig

Daraus geht hervor, dass der Atelieraufenthalt nun doch nicht vergeben wird. Die Begünstigte Anu-Maaria Calamnius-Puhakka habe ihre Kandidatur zurückgezogen, weshalb die Vergabe obsolet geworden sei, schreibt der Stadtrat. Stadtpräsident und Departementsvorsteher Karl Kobelt räumt darüber hinaus «unmissverständlich» Fehler ein. Die Protokollierung sei teilweise unpräzis und unvollständig erfolgt und der Einhaltung des Eingabeschlusses sei nicht das gebührende Gewicht verliehen worden. «Die Vergabe eines Atelieraufenthalts an ein Kommissionsmitglied ist zwar rechtens, ist jedoch aus der Sicht der Corporate Governance als fragwürdig zu taxieren», heisst es dazu in der Antwort des Stadtrates.

Der Stadtrat und insbesondere Stadtpräsident Karl Kobelt geloben zwar Besserung, die Einsicht scheint jedoch nicht allumfassend zu sein, denn: «Einen generellen Ausschluss von Beiträgen an kulturelle Projekte, an denen Mitglieder der Kulturkommission beteiligt sind, erachtet der Stadtrat als nicht zielführend.» Wenn eigene Mitglieder von der städtischen Kulturförderung nicht mehr profitieren dürften, würde dies laut Stadtrat die Kommission bei der Auswahl geeigneter Mitglieder stark einschränken. So werde das Engagement für das Kulturleben in der Stadt bestraft. Departementsvorsteher Karl Kobelt, der den fragwürdigen Entscheid auf Vorschlag der Kulturkommission letzten Endes zu verantworten hat, wird am Nachmittag des 11. November Stellung zu den Vorwürfen nehmen.

Stellungnahme des Stadtpräsidenten folgt...