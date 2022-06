Zuger Berufsbildung Lehrstellen in gewerblichen Berufen müssen attraktiver werden – eine spezielle Plattform könnte dafür sorgen Der Zuger Regierungsrat soll das Bedürfnis bei gewerblichen Lehrbetrieben nach einer vermehrten professionellen Unterstützung in Ausbildung, Betreuung und Administration abklären. Eine Vorbildlösung gäbe es im Kanton bereits. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Lehrstellenangebote in gewerblichen Berufen sollen im Kanton Zug gefördert werden. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Die FDP-Fraktion im Kantonsrat macht sich Gedanken, wie Lehrstellenangebote in gewerblichen Berufen gefördert werden könnten. Gut ausgebildete Fachkräfte seien in vielen Berufen knapp oder nur schwer verfügbar. Das sei in einem breiten Spektrum von Berufsbildern festzustellen. Wobei die demografische Entwicklung nicht helfe, einmal entstandene Lücken zu schliessen.

«Die Ausbildung von Nachwuchsfachkräften in der Berufslehre sowie für die motiviertesten und geeigneten jungen Berufsleute anschliessend an weiterführenden Fachschulen sowie Fachhochschulen ist wohl eine der wichtigsten langfristig wirkenden Massnahmen als Antwort auf den Fachkräftemangel», heisst es im eingereichten FDP-Postulat «betreffend Förderung attraktiver Lehrstellenangebote in gewerblichen Berufen.»

Herrschte vor wenigen Jahren noch Lehrstellenmangel, so ist aktuell ein Überangebot feststellbar. Gewerbliche Betriebe, Fachhochschulen oder das Gymnasium buhlen untereinander um die Schülerinnen und Schüler. Meist mit der Folge, dass gewerbliche Betriebe das Nachsehen haben. Hinzu kommen die zunehmende Verakademisierung und die stetig steigenden Anforderungen an die Berufslehre.

Den Postulanten stellt sich deshalb die Frage: «Was kann die Politik zur Förderung der Attraktivität des Lehrstellenangebotes für gewerbliche Berufe machen?»

Abklären und Vorschläge machen

Die Postulanten fordern den Regierungsrat deshalb zu einer Art Auslegeordnung auf. Er soll «das Bedürfnis bei gewerblichen Lehrbetrieben und Unternehmen sowie Lernenden und Eltern abklären, betreffend Angebote der Lehre im Verbund oder anderweitige professionelle Unterstützung der Lehrbetriebe in der Ausbildung, Betreuung und Administration durch eine Organisation/Plattform analog zu bildxzug (bisher für vier Dienstleistungsberufe).»

Weiter soll die Regierung «dem Kantonsrat Vorschläge zu einem Leistungsauftrag für das Angebot von ‹Lehre im Verbund› auch für gewerbliche Berufe (analog zu jenem von bildxzug in Dienstleistungsberufen) oder anderweitige geeignete Massnahmen einer solchen Plattform zur Unterstützung von Lehrbetrieben in der Erhöhung der Attraktivität der gewerblichen Berufslehre (wie zum Beispiel gemeinsame Praxismodule, Lehrlingsausbilder as a Service, Berufsaufenthalte in der Westschweiz oder dem Ausland, Rotation in mehreren Unternehmen) unterbreiten.»

Primäres Ziel soll es sein, Lehrbetriebe in gewerblichen Berufen (Handwerk und Dienstleistung) zu unterstützen, die Attraktivität ihrer Berufslehrangebote zu erhöhen.

Rezepte wären im Kanton vorhanden

Die Postulanten verweisen auf zwei bereits gut funktionierende Angebote im Kanton Zug, die als Vorbild für eine allfällige Plattform dienen könnten. Zum einen auf bildxzug, zum anderen auf Bildungsnetz Zug. Sie stellen aber auch fest, «dass im Bereich der gewerblichen Berufe lediglich ein Angebot für die Lehre im Verbund für die Zielgruppe der Schüler mit speziellem Unterstützungsbedarf (schulisch, persönlich, Umfeld) besteht.»

Die FDP-Fraktion zieht daraus den Schluss: «Die Lehre im Verbund mit einem Partner wie beispielsweise bildxzug kann es insbesondere kleineren Unternehmen erleichtern, attraktive Lehrstellen anzubieten und für die Lernenden kann es die Attraktivität einer Lehre erhöhen, wenn diese in einer Verbundlösung mit moderneren Ansätzen daherkommt.»

Marketingmassnahmen zur Verbesserung des Images

In einem zeitgleich eingereichten weiteren Postulat fordert die FDP-Fraktion den Regierungsrat auf, «dem Kantonsrat ein Massnahmenpaket für Kommunikation, Vermarktung und Imageverbesserung von Lehrstellen und Berufsbildern in gewerblichen Berufen (Handwerk und Dienstleistung) zu unterbreiten.»

Ziel müsse sein, «zukünftigen Lernenden, Eltern (insbesondere auch Eltern mit internationalem Hintergrund), Lehrpersonen der Primarschule und Oberstufe, die Attraktivität der Berufslehre und der Berufsbilder von gewerblichen Berufen (Handwerk und Dienstleistung) näherzubringen und die Entwicklungsmöglichkeiten von Berufskarrieren gewerblicher Berufe aufzuzeigen.»

