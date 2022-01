Chrööpfelimee 2022: Zuger Brauch wird wieder möglich

Zuger Brauchtum Chrööpfelimee: Eine Mutter überrascht ihre beiden Söhne Der schöne Zuger Brauch, bei dem für Verliebte, Verlobte oder Verheiratete gesungen wird, findet dieses Jahr am 6. März statt. Mit dabei ein Quartett aus zwei Brüdern und ihren Partnerinnen im Pulverturm. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Das Ehepaar Bischofberger (Mitte) freut sich, dass ihre beiden Söhne Kevin (ganz links) und Chris (zweiter von rechts) mit ihren Partnerinnen am Chrööpfelimee 2022 teilnehmen. Sie haben dafür eigens den Pulverturm (im Hintergrund) angemietet. Bild: Matthias Jurt (Zug, 23. Januar 2022)

Nach einer Coronapause im letzten Jahr lässt die Schneiderzunft der Stadt Zug das schöne Brauchtum des Chrööpfelimee-Singens am 6. März wieder aufleben, falls bis dahin keine Weisungen des Bundes die Durchführung verbieten. «Es sind bereits zwölf Paare und zehn Chöre angemeldet», freut sich Chrööpfelimee-Meister Martin Kühn. Weitere Anmeldungen seien aber immer noch möglich und willkommen. Noch bevor er Mitglied der Schneiderzunft wurde, stand er 2005 bereits selbst mit seiner Frau am rot erleuchteten, amourös dekorierten Fenster, lauschte den Darbietungen der Chöre und liess ihnen die traditionellen Konfichrapfen und Wein zukommen.

«Es ist ein wunderschöner Brauch. Wenn sich auch künftig so viele Paare anmelden, können wir ihn weiterhin pflegen»,

betont er und schiebt ein paar Tipps hinterher: «Warm anziehen und das Fenster immer offen halten, damit man hört, wenn sich wieder eine Chorgruppe versammelt, um zu singen.» Eine Thermoskanne mit einem warmen Getränk dabei zu haben, sei ebenfalls nicht verkehrt. «Und natürlich im Vorfeld viele Chrööpfeli backen», lacht er.

Chrööpfelimeh 2020: Mit Charme, Humor und Schalk besingen die Chöre die Zuger Verliebten. Bild: Stefan Kaiser

(Zug, 1. März 2020)

Willkommene Pause im Ochsen

Den Chormitgliedern, von denen viele schon Jahrzehnte dabei seien, wolle er keine Ratschläge geben. «Sie wissen am besten, wie sie sich auf die Wetterbedingungen einstellen müssen.» Die willkommene Gelegenheit, sich im Restaurant Ochsen bei gratis Suppe und Getränk aufzuwärmen, bietet die Schneiderzunft den Chören auch dieses Jahr wieder. «Für die Darbietung vor dem Restaurant Ochsen und die meist anschliessend erfolgende Verpflegungspause erstellen wir einen Zeitplan, weil es sonst vom Platz her schwierig wäre. Zudem geben wir eine Empfehlung ab, wo die Chöre starten könnten, damit nicht alle am gleichen Ort beginnen. Aber ansonsten sind sie völlig frei, wo sie wann singen wollen.»

Zwei glückliche Paare im Pulverturm

Eine Station, an der gleich zwei Paare warten, ist der Pulverturm. Er wurde für diesen Anlass von der Zugerin Antonella Bischofberger gemietet. «Es sollte eine Überraschung für unsere beiden Söhne und deren Partnerinnen sein», verrät sie. Für diesen Vorbericht ist sie bereit, das Geheimnis zu lüften und lädt die vier jungen Leute zum Fototermin mit der «Zuger Zeitung» ein. «Unser Sohn Kevin und seine Frau Nadia haben letzten September geheiratet. Chris und Lisa heiraten am 11. November 2022, weil sie begeisterte Fasnächtler sind.»

Da nun letztes Jahr der Anlass ausgefallen sei, habe sie beschlossen, den Pulverturm für den gemeinsamen Chrööpfelimee-Anlass zu mieten. «Es kommen die engsten Familienangehörigen und die Grosseltern. Meine Schwester ist Gastronomin und wird das Catering übernehmen.» Erst gibt's Kaffee und Kuchen, später dann Pizza. Ein besonderes i-Tüpfelchen: Schwiegertochter Nadia feiert am 6. März zusätzlich ihren Geburtstag.

Die Vielfalt der Ideen am Chrööpfelimee ist unerschöpflich. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 1. März 2020)

Antonella Bischofberger ist bereits Chrööpfelimee-Kennerin und routinierte -Veranstalterin. Die Süditalienerin besuchte den Brauch bereits mit ihren Eltern regelmässig, die seit 1955 in Zug leben und die romantische «Serenata» stets überaus schätzten. Sie erinnert sich:

«Wir Kinder wurden für gewöhnlich zeitig ins Bett geschickt, aber am Chrööpfelimee-Abend durften wir bis spät in die Nacht draussen bleiben.»

Selbst gebackene Chrööpfeli

Vor zwei Jahren organisierte Antonella Bischofberger gemeinsam mit ihrer Schwester den Anlass für ihren Neffen ebenfalls im Pulverturm. «Diesmal hätten wir gerne eine andere Lokalität in der Altstadt gemietet. Das war aber gar nicht so einfach, denn nicht jedes Restaurant hat die Aura eines historischen Gebäudes.» Auch ein Chrapfenbäcker sei vor zwei Jahren nicht leicht zu beauftragen gewesen. Dies erstaunt die Zugerin.

«Man sollte doch meinen, dass das Gewerbe den Brauch etwas tatkräftiger unterstützten würde.»

Diesmal nun bäckt eine der Schwiegermütter die Chrööpfeli. «So sind wir bestens versorgt.» Auch auf einen guten toskanischen Tropfen dürfen sich die Chöre freuen.

Der Brauch gehört zum Weltkulturerbe

Die Entstehung dieses Brauchtums könne zeitlich nicht genau bestimmt werden, heisst es auf der Website der Schneiderzunft. Doch werde es in Schriften des 19. Jahrhunderts beschrieben als altgepflegte Sitte.

Schon älter, aber noch immer verliebt: Auch Paare mit Jubiläen werden besungen. Bild: Stefan Kaiser

(Zug, 1. März 2020)

Die Trachtengruppe Zug habe jahrzehntelang den stimmungsvollen Brauch organisiert und selber den Massstab gesetzt für den Auftritt der teilnehmenden Gruppen, erfährt man auf der Website weiter. «Anlässlich ihres 600-jährigen Bestehens übernahm die Schneiderzunft 2008 die Trägerschaft. Sie hat das Amt des Chrööpfelimee-Meisters geschaffen und ist stolz darauf, dass diese Überlieferung in das Verzeichnis der ‹Lebendigen Traditionen in der Schweiz› aufgenommen wurde und damit zum Weltkulturerbe der Unesco zählt.»

