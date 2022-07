Zuger Chriesi Trotz Kirschessigfliegen blicken die Obstbauern auf eine gute Ernte Seit letzter Woche ist die Chriesisaison im Tal des Kantons Zug vorbei. Im Ägerital kommt sie erst noch. In höheren sowie tieferen Lagen haben die Bäuerinnen und Bauern aber mit diesen Schädlingen zu kämpfen. Eine Bilanz. Nora Baumgartner 14.07.2022, 12.00 Uhr

Das sind die letzten Chriesi vom Hof-Märcht in Baar. Bild: Stefan Kaiser

(Baar, 12. Juli 2022)

«Ab 20. Juni hatten wir Mühe mit der Kirschessigfliege. Trotzdem ziehe ich eine positive Bilanz der diesjährigen Chriesisaison», so Philipp Hotz. Der Obstbaufachmann ist Geschäftsführer des Hof-Märchts in Baar. Die Saison ist bei ihnen seit dem 6. Juli offiziell vorbei. Sie sind ohne grössere Frostschäden durchgekommen und konnten so deshalb eine grössere Menge ernten. «Von den Tafelkirschen konnten wir neun Tonnen und von den Brennkirschen drei Tonnen ausliefern», so der Geschäftsführer.

Philipp Hotz, Geschäftsführer Hof-Märcht. Bild: Stefan Kaiser

(Baar, 12. Juli 2022)

Seine hohen Erwartungen an die Chriesisaison seien erfüllt worden. «Die Qualität der Chriesi war super, denn sie zeigten hohe Zuckerwerte an.» Zudem sei das sonnige und warme Wetter ideal gewesen. Bereits Ende Mai konnten auf dem Hof die ersten Chriesi gepflückt werden «Mein Vater kann sich nicht zurückerinnern, wann wir so früh geerntet haben», so Hotz, der den Hofbetrieb 2020 übernommen hat.

Während im Tal des Zugerlands die Chriesisaison fertig ist, beginnt sie im Ägerital erst richtig. Der Grund, warum das so ist, gibt Landwirt Armin Ott in der aktuellen Medienmitteilung des Vereins Aegeri Chriesi folgendermassen an: «Die Chriesiglocken läuten im Tal im Juni und bei uns erst Mitte Juli, weil wir einige Meter höher liegen und dadurch später mit der Ernte beginnen können».

«13. Aegerer Chriesitag» Am Samstag, 16. Juli, findet von 09 bis 16 Uhr in Oberägeri auf dem ZVB Areal der «Aegerer Chriesitag» statt. Neben feinen Köstlichkeiten wird eine Festbeiz mit Musik zum Verweilen, Kirschsteinspucken für alle und Chriesibaumfischen für die Kinder organisiert. Das Fest findet bei jeder Witterung statt.

Die grösste Gefahr der Chriesi kommt aus der Tierwelt

Der guten Ernte treiben die Kirschessigfliegen ihr Unwesen, die eigentlich in Asien beheimatet sind. Das Insekt ist zum ersten Mal 2011 in der Schweiz aufgetreten und hat sich seither weiterhin eingenistet. Die Larven schlüpfen und entwickeln sich in der Frucht, welche sie in der Reifungsphase oder wenn das Obst reif ist, befallen. Dadurch wird sie sauer und flüssig. Philipp Hotz erzählt:

«Wenn die Chriesi mal befallen sind, bringt man die Schädlinge kaum weg.»

Armin Ott, Landwirt aus Oberägeri. Bild: PD

Eines der wenigen Dinge, die man gemäss Hotz gegen Kirschessigfliegen machen könne, sei die Anlage einzunetzen. Dem stimmt auch Armin Ott aus Oberägeri zu. Er wird folgendermassen zitiert: «Leider trübt nun die Kirschessigfliege die gute Ernte. Ich erlebe nun Landwirte in Oberägeri, die genervt sind und einige Bäume in den letzten Wochen gefällt haben.»

So sehen die Chriesi aus, nachdem sie von der Kirschessigfliege befallen worden sind. Bild: Stefan Kaiser

(Baar, 12. Juli 2022)

Grosser Zusammenhalt im Obstbau

Nach der Chriesisaison ist vor der Chriesisaison. Die Bäume werden im Sommer geschnitten, weil dann viel Licht auf sie fällt. Von Juni bis September ist die wichtigste Zeit für die Blütenknospen. Die regelmässige Pflege der Bäume ist auch von grosser Bedeutsamkeit.

Philipp Hotz ist im kontinuierlichen Austausch mit anderen Obstbäuerinnen und -bauern. «Vielfach kommt ein guter Input, den ich auf dem eigenen Hof umsetzen kann», so der Geschäftsführer. Falls es mal personell oder früchtemässig Engpässe gibt, helfen sie sich untereinander aus.

Er wünscht sich, dass mehr Personen regionale Produkte kaufen, um so die lokalen Bauernhöfe zu unterstützen. Beispielsweise Dinge, die aus Chriesi produziert wurden, wie der alkoholfreie Chriesischaum, -nudeln oder -stängel. «Alles wird auf unserem oder einem anderen lokalen Hof produziert», so Philipp Hotz.

Betriebsleiter Philipp Hotz stellt eigene Chriesiprodukte des Hof-Märchts auf den Ladentisch. Bild: Stefan Kaiser

(Baar, 12. Juli 2022)

