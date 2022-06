Zuger Detailhandel Willi Huwiler war fast 56 Jahre in der Papeteriebranche: Nun verkauft er seine Filiale in der Metalli und möchte sich mehr der Familie widmen Der 72-jährige Unterägerer ist seit 1999 Inhaber der Papnova Papeterie AG in der Zuger Einkausallee. Er hat den Wandel der Branche seit über einem halben Jahrhundert miterlebt. Nun hat er sein Geschäft an die Lüthy Gruppe aus Solothurn verkauft und gönnt sich ab Juli mehr Freizeit. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Willi Huwiler in seiner Papeterie Papnova in der Metalli. Nach über 55 Jahren in der Branche, hört er auf Ende Juni auf. Stefan Kaiser (Zug, 15. Juni 2022)

Als Willi Huwiler vor fast 56 Jahren seine Karriere in der Papeterie-Branche begann, gab es allein in der Stadt Zug fünf Papeterien und im ganzen Kanton rund 15 Filialen. Das Geschäft mit den Büroartikeln lief gut. Auch Alufolie, Pappteller und WC-Papier gehörten zum damaligen Sortiment. Kopiert wurden noch mittels Färbepapier am sogenannten Matrizendrucker. 1966 startete Huwiler seine dreijährige KV-Lehre bei der Papeterie Bernold in Zug, die sich an der Bahnhofsstrasse befand.

«Ich mochte den Beruf, weil er stets abwechslungsreich war. Die Zuger Kundschaft war schon in den 1960er-Jahren international», sagt der 72-Jährige. Er ist seit 1999 Inhaber der Papnova Papeterie AG in der Metalli Einkaufsallee. Nach über einem halben Jahrhundert geht der dreifache Grossvater in den Ruhestand. Er führt weiter aus:

«In der heutigen, schnelllebigen Zeit würde ich wahrscheinlich nicht mehr so viele Jahre in der gleichen Branche bleiben.»

Zum Vergleich, heute gäbe es als Papeterie im klassischen Sinn im Kanton Zug nebst der Papnova Papeterie im Metalli, lediglich noch die Neudorf Papeterie im Neudorf Einkaufszentrum in Cham. «Der Nachwuchs beim Fachpersonal wird auch immer knapper», verrät Huwiler.

Pensionsalter vor sieben Jahren erreicht

Eigentlich hat Willi Huwiler das Pensionsalter bereits vor sieben Jahren erreicht. Gearbeitet hat er allerdings bis heute in der Papeterie in der Metalli in einem Pensum von 50 bis 70 Prozent. «Weiterzuarbeiten wäre kein Problem für mich, doch irgendwann möchte man die Verantwortung abgeben», so Huwiler. Und die für ihn ideale Lösung dafür ist bereits seit letztem Jahr gefunden. Nämlich die Lüthy Gruppe aus Solothurn, zu der auch die Bücher Balmer AG in Zug gehört.

In ihr wurde eine Käuferin aus der verwandten Buchhandelsbranche gefunden. Die Gruppe möchte vermehrt ins Papeterie-Business investieren. «Für mich und das treue Personal bedeutet das einen Glücksfall. Simone Lüthy, die Geschäftsführerin der Lüthy Gruppe, möchte, dass die Papnova in unveränderter Form weitergeführt und das Personal von rund 12 Personen in verschiedenen Pensen ausnahmslos weiterbeschäftigt wird», erklärt Huwiler. Er verlässt den Betrieb offiziell nach der festgelegten Übergangsphase, die noch bis Ende Juni dauert.

«Die Kundschaft wird also vom Besitzerwechsel kaum etwas wahrnehmen», kommentiert Huwiler. Ladenchefin wird die langjährige Mitarbeiterin Nadja Zimmermann. Huwilers Sohn wird sich weiterhin, wie schon seit Jahren, um die Buchhaltung der Papeterie kümmern und seine Frau um administrative Aufgaben.

Willi Huwiler möchte gerne reisen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 15. Juni 2022)

Rund drei Jahre schnupperte er «fremde Luft»

Nachdem Huwiler nach seiner Lehre 1969 «fremde Luft» bei Caran D’Ache in Genf und 3M in Zürich geschnuppert hatte, wurde er 1972 von seinem ehemaligen Ausbildner als Geschäftsführer der beiden Filialen der Papeterie Bernold Zug angestellt.

Einige Jahre später wurde 1985 ein Büromarkt in Cham unter der Leitung von Huwilers damaligem Geschäftspartners Franz Studer eröffnet, um die wachsende Bürokundschaft in der ganzen Zentralschweiz zu beliefern. 1991 erfolgte der Umzug der Papeterie-Filiale in die Einkaufsallee Metalli in Zug. 1999 kaufte der Unterägerer die neugegründete Papnova Papeterie AG mit den beiden Standorten in der Metalli und dem Emmen Center.

Nachdem der Laden im Emmen Center nach zehn Jahren geschlossen wurde, wirtschaftete Willi Huwiler mit der Papeterie in der Metalli weiter. «Dies haben wir grösstenteils dem sehr guten Standort zu verdanken. Aber natürlich auch vielen Stammkunden», findet er.

Auch wenn die Detailhandel-Fachleute der Papeteriebranche während ihrer dreijährigen Ausbildung weiterhin sehr viel Warenkunde lernen, wurde der Wunsch nach einer intensiven Beratung bei der Kundschaft in den letzten Jahren deutlich kleiner. «Viele Bürokunden bestellen die Artikel über das Internet. Auch wir haben mittlerweile einen Onlineshop, dessen Versandzentrum sich im Züricher Oberland befindet», so Huwiler weiter.

Bei den edlen Schreibgeräten sowie Mal- und Zeichnungsartikeln, die mehrere hundert Franken kosten können, nehmen sich die Kunden allerdings noch die Zeit, um sie in der Filiale auszuprobieren.

Eine Reise nach Neuseeland

Den Kundenkontakt, die Teamausflüge mit seinen Angestellten sowie seine Zeit als Coach der Auszubildenden wird er besonders gern in Erinnerung behalten. Huwiler verrät weiter:

«Jetzt möchte ich mir mehr Zeit für meine Familie nehmen und würde gerne einmal nach Neuseeland reisen.»

Ausserdem wird er weiterhin Kopierpapier an diverse Schulen und Verwaltungen ausliefern sowie als Delegierter des Verbands Schweizerischer Papeteristen zu den Versammlungen gehen und somit der Branche, die ihn fast sein ganzes Leben lang begleitete, nicht ganz den Rücken zudrehen.

