Zuger Eltern werden für Schulmaterial zur Kasse gebeten: Was darf die Grundschule kosten? Vor einem Monat erlebten die Erstklässler ihren ersten Schultag. Im Gegensatz zu anderen Kantonen müssen in Zug die Eltern für Gebrauchsmaterial aufkommen. Zoe Gwerder 21.09.2020, 05.00 Uhr

Die Schüler brauchen einiges an Ausrüstung für den Schulalltag. Bild: Maria Schmid (Menzingen, 4. Mai 2016)

Die Vorgaben, was Schüler alles selber kaufen und in die Schule mitbringe müssen, sind im Kanton Zug von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. In einigen sind es neben den Finken und Turnkleidern nur das Etui und der Schulthek. In anderen gar Schere, Farbstifte, Weissleim, Hausaufgabenmäppchen, Lineal und der Wasserfarbkasten. So summiert sich beim diesbezüglichen Spitzenreiter Baar das Anschaffen der Utensilien – auch wenn alles möglichst günstig gekauft wird – auf einen Betrag von rund 50 Franken. Der Baarer Rektor Urban Bossard sagt:

«Das ist vertretbar und führt zudem dazu, dass der sorgsame Umgang mit dem Material gefördert wird.»

Auf der andern Seite trage Baar einen Grossteil der Kosten freiwilliger Lager, sodass auch Kinder aus Familien mit kleineren Budgets an solchen teilhaben könnten.

In Steinhausen, Oberägeri und der Stadt Zug gibt es hingegen keine Vorgaben zur Ausrüstung. Und die drei Gemeinden verweisen darauf, dass eigentlich nicht einmal der Schulthek und das Etui verlangt werden, die Kinder diese aber meist unaufgefordert mitbrächten. «Ich verstehe den Artikel im Schulgesetz so, dass die Schule für die Schüler kostenlos ist, und das versuchen wir, einzuhalten», sagt der Rektor von Oberägeri, Roman Fässler.

Bei den Schulen Neuheim steht das Thema auf der Traktandenliste der Schulkommission, wie Rektor Dominik Lehner sagt. «Wir wollen eine Auslegeordnung vornehmen.» Auch in Neuheim wird einiges an Schulmaterial verlangt. Dort belaufen sich die Minimalkosten für die Eltern auf rund 40 Franken beim Schulstart. Man müsse sich immer bewusst sein, was man voraussetze. «Klar übernehmen wir die Kosten, wenn jemand das Material nicht bezahlen kann.» Doch sich zu melden, sei oft mit Scham verbunden, gibt Lehner zu Bedenken. «Ich finde es ein schlechtes System, wenn wir die Leute in die Enge treiben und sie sich melden müssen, wenn sie etwas nicht bezahlen können. Die obligatorische Schule muss für alle offenstehen.»

Eine Verfassung, mehrere Interpretationen

Tatsache ist, dass die Bundesverfassung vorgibt, dass der Grundschulunterricht unentgeltlich sein muss. Dies allerdings wird von den Kantonen unterschiedlich interpretiert.

So ist es auch Tatsache, dass aufgrund des Zuger Schulgesetzes und der dazugehörigen Verordnung der Regierung die Schulen die Eltern mitbezahlen lassen dürfen. So heisst es: «Die Anschaffung des persönlichen Schul- und Gebrauchsmaterials ist Sache der Eltern.»

In den Kantonen Aargau, Zürich und Luzern ist man hierbei jedoch anderer Auffassung. In allen drei Kantonen wird im Gesetz festgehalten, dass Schulmaterial unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird. «Die Unentgeltlichkeit des Grundschulunterrichts ist ein soziales Grundrecht mit Verfassungsrang», schreibt der Kanton Zürich. Deshalb dürften die Schulen von den Eltern für den Unterricht und das Schulmaterial «grundsätzlich keinerlei Beiträge erheben».

Auch der Kanton Aargau stellt sich auf diese Position: «Volksschule ist grundsätzlich kostenlos», wie die zuständige Stelle auf Anfrage schreibt. Deshalb werde auch Verbrauchs- und Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt. Dasselbe gilt im Kanton Luzern, wo alle in der Schule benötigen Utensilien, wie beispielsweise Bleistifte oder Farbstifte, in den Klassen zur Verfügung stehen.

Einzig im Kanton Schwyz müssen die Eltern ebenfalls Material organisieren, obwohl es auch im Schwyzer Gesetz heisst, dass allgemeines Schulmaterial unentgeltlich zur Verfügung steht.

«Später kämen wir so bis zum Sowjetkommunismus»

Auf die Diskrepanzen zu den anderen Kantonen, aber auch innerhalb des Kantons Zug angesprochen, meint der Zuger Bildungsdirektor Stephan Schleiss: «Der Kanton Zug hat eine saubere rechtliche Grundlage.» Obwohl dies einzelne Gemeinden offenbar anders sehen, sagt Schleiss, er sehe keinen Handlungsbedarf. Zumindest nicht aus praktischer Sicht. «Ideologisch könnte die Diskussion ganz interessant sein.»

Der Regierungsrat fügt an, dass das Ziehen der Grenze hier jedoch schwierig sei: «Als Nächstes müssten wir noch die Turnschuhe und Turntasche von der Schule aus bezahlen und später kämen wir so bis zum Sowjetkommunismus, aber dann gäbe es keine Turnschuhe mehr.»