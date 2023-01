Fasnacht 2023 in Hünenberg, Steinhausen, Inwil und Walchwil

Zuger Fasnacht 2023 Huldigt ihnen! Die Oberhäupter in Hünenberg, Walchwil, Steinhausen und Inwil sind im Amt Viele Besuchende haben sich zu den Inthronisationen am vergangenen Wochenende eingefunden. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 22.01.2023, 16.01 Uhr

Bea die Geniesserische und Thomas III. stehen in diesem Jahr der Hünenberger Eichezunft vor. Bild: Andreas Busslinger (Hünenberg, 21. Januar 2023)

Hünenbergs bestgehütetes Geheimnis ist gelüftet. Thomas Dietziker und Bea Merz wurden – eingekleidet in das neue, vom Atelier Balmer gefertigten Ornat – am Samstagabend zum Zunftpaar der Eichezunft ernannt. Beide sind im heilpädagogischen Zentrum Sonnenberg in Baar tätig. «Thomas III.» als leitender Direktor, «Bea die Geniesserische» als Rehabilitationslehrerin für blinde und sehbehinderte Kinder sowie als Schulleiterin.

Thomas Dietziker als gebürtiger Baarer und Bea Merz als Luzernerin sind seit Kindertagen mit dem Fasnachtsvirus infiziert. Sie bilden laut einer Mitteilung der Eichezunft «eine bunte Patchworkfamilie mit insgesamt acht Kindern und auch schon vier Enkelkindern».

Mitreissende Aufführung

Die Zunfträte haben es nicht verlernt, den Moment der Inthronisation gebührend in ­Szene zu setzen. Michael Werder schrieb das sogenannte «Tschau Zäme»-Drehbuch gewohnt mit viel Witz. Man begleitete in diesem Theater verschiedene Aus- und Einwanderer auf ihren Wegen. Das Bühnenbild lebte von Videoprojektionen auf Leinwänden.

Von Anfang an sprang der Funke auf die Besuchenden über, und das Publikum belohnte die Spielerinnen und Spieler mit viel Applaus und Lachen. Für Stimmung sorgten auch die «Pissnelken», die mit ihrem Gesang das Publikum mitrissen.

Ein besonderer Akt an diesem festlichen Abend war die Ehrung der Guggenmusik Quaker. In diesem Jahr feiert sie ihr 50-Jahr-Jubiläum. Die Guggenmusik wurde unter anderem mit Jubiläums-Dorfflaggen beschenkt.

Märchenhaftes Motto in Steinhausen

Nicht nur in Hünenberg ist am vergangenen Wochenende die Fasnachtsoberhäupter eingesetzt worden. Auch in Walchwil war dem so. Florian Müller und Patrick Willemsen sind die neuen Hudiväter. Sie führen das Dorf unter dem Fasnachtsmotto «Walchwilla Kunterbunt» durch die fünfte Jahreszeit. Alle drei Jahre werden die neue Hudiväter präsentiert, in den Wahljahren gibt es auch einen Umzug, der dieses Jahr am 19.Februar stattfindet.

Zahlreiche Walchwiler Fasnachtshungrige zog es am Samstag ins Dorf. Bild: Roger Zbinden (Walchwil, 21. Januar 2023) Die Cheschtänärigler heizten so richtig ein. Bild: Roger Zbinden (Walchwil, 21. Januar 2023) Die Röllener dürfen an der Walchwiler Fasnacht natürlich auch nicht fehlen. Bild: Roger Zbinden (Walchwil, 21. Januar 2023) Die Nägel der beiden Hudiväter müssen in der passenden Farbe lackiert werden. Bild: Roger Zbinden (Walchwil, 21. Januar 2023) Die Musikgesellschaft Walchwil durfte auch nicht fehlen. Bild: Roger Zbinden (Walchwil, 21. Januar 2023) Die beiden Hudiväter Florian Müller (gelb) und Patrick Willemsen mit den frisch lackierten Nägeln. Bild: Roger Zbinden (Walchwil, 21. Januar 2023) Röllener beim Restaurant Engel in Walchwil. Bild: Roger Zbinden (Walchwil, 21. Januar 2023) Weitere Impressionen des Schiessvereinstages. Bild: Roger Zbinden (Walchwil, 21. Januar 2023) Weitere Impressionen des Schiessvereinstages. Bild: Roger Zbinden (Walchwil, 21. Januar 2023) Weitere Impressionen des Schiessvereinstages. Bild: Roger Zbinden (Walchwil, 21. Januar 2023) Weitere Impressionen des Schiessvereinstages. Bild: Roger Zbinden (Walchwil, 21. Januar 2023) Weitere Impressionen des Schiessvereinstages. Bild: Roger Zbinden (Walchwil, 21. Januar 2023) Weitere Impressionen des Schiessvereinstages. Bild: Roger Zbinden (Walchwil, 21. Januar 2023)

In Steinhausen regiert nun der Steivater Kevin I. Er wurde anlässlich der Steigrindtaufe am Samstag eingesetzt. Kevin I. hat als Fasnachtsmotto «Kevin im Wunderland» ausgegeben. Der Grund dafür laut einem Interview auf der Website der Fasnachtsgesellschaft Steigrind? «Für mich ist die Fasnacht wie ein Wunderland. Man kann sein, wer man will, und trifft auch auf viele lustige, schöne und ausgefallene Figuren.»

Die Fasnachtsgesellschaft Steinhausen feierte ausgelassen die Steigrind-Taufe beim Kreisel. Mathias Blattmann (Steinhausen, 21. Januar 2023) / Zuger Zeitung Hier wird kräftig gepumpt von Padi I., links, und gezielt von Kevin I. Mathias Blattmann (Steinhausen, 21. Januar 2023) / Der beleuchtete Steigrind beim Kreisel. Mathias Blattmann (Steinhausen, 21. Januar 2023) Eine ausgelassene und fröhliche Stimmung trotz eisigen Temperaturen. Mathias Blattmann (Steinhausen, 21. Januar 2023) / Zuger Zeitung Bitte mehr Applaus forderte Kevin I die Menschenmassen auf. Mathias Blattmann (Steinhausen, 21. Januar 2023) / Zuger Zeitung Der Präsident Roland Lacher moderierte das Geschehen rund um den Kreisel und die Strassen, welche extra für den Anlass teilgesperrt wurden. Mathias Blattmann (Steinhausen, 21. Januar 2023) / Zuger Zeitung Die Fasnachtsgesellschaft Steinhausen feierte die Steigrind-Taufe. Mathias Blattmann (Steinhausen, 21. Januar 2023) Die Fasnachtsgesellschaft Steinhausen feierte die Steigrind-Taufe. Mathias Blattmann (Steinhausen, 21. Januar 2023) / Zuger Zeitung Eine tolle Truppe die Spass Lüten, mit Affen Kostüm und Dschungel Wagen. Mathias Blattmann (Steinhausen, 21. Januar 2023) Die Fasnachtsgesellschaft Steinhausen feierte die Steigrind-Taufe. Mathias Blattmann (Steinhausen, 21. Januar 2023)

Und schliesslich lüftete die Fröschezunft Ebel das Geheimnis um die neue Zunftmeisterin: AndreaI. heisst die Glückliche, ihr Begleiter ist der Zunftvater Phi­lipp. Andrea Imbach war nach Angaben der Fröschezunft Ebel eine Mitbegründerin der Frauenmannschaft des FC Baar, sie wirkte leitend im Stadtturnverein Zug und sie leitete Kurse in Aerobic und Power-Yoga. Andrea I. löste bei der Inthronisation im Inwiler Rainhalde-Saal Marcel I. ab, der coronabedingt drei Jahre im Amt war.

Andrea I. lacht mit Zunftvater Philipp (rechts) um die Wette. Bild: Mathias Blattmann (Inwil, 21. Januar 2023) Andrea Imbach erhält die heilige Kette umgehängt. Bild: Mathias Blattmann (Inwil, 21. Januar 2023) Auch das Anstossen darf nicht fehlen. Bild: Ernst Bürge (Inwil, 21. Januar 2023) Der Rainhalde-Saal war proppenvoll. Bild: Mathias Blattmann (Inwil, 21. Januar 2023) Die Stimmung ist ausgelassen. Bild: Mathias Blattmann (Inwil, 21. Januar 2023) Marcel I. ist als Zunftmeister abgelöst worden. Wegen der Covid-19-Pandemie war er drei Jahre im Amt. Bild: Mathias Blattmann (Inwil, 21. Januar 2023) Marcel Schmid ist wieder ein Normalsterblicher und wird mit Applaus von der Bühne verabschiedet. Bild: Mathias Blattmann (Inwil, 21. Januar 2023) Der Frosch ist in Inwil König. Bild: Mathias Blattmann (Inwil, 21. Januar 2023) Choller Bläch Zug sorgt für die musikalische Unterhaltung. Bild: Mathias Blattmann (Inwil, 21. Januar 2023)

