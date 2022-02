Zuger Fasnachtsgesellschaften schmieden neue Pläne

Zuger Fasnacht «Keine Fasnacht ist keine Option» – Hoffnung und Freude bei den Fasnächtlern Die Fasnachtsgesellschaften rüsten sich für verschiedene Öffnungsvarianten. Noch einmal geben sie organisatorisch alles, um für die Lockerungsschritte – sollten sie denn kommen – vorbereitet zu sein. In Unterägeri gibt es vielleicht sogar einen Umzug. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 04.02.2022, 18.00 Uhr

Die am Mittwoch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) beschlossenen Lockerungen hinsichtlich Aufhebung von Kontaktquarantäne und Homeoffice-Pflicht berühren die lokalen Fasnachtsgesellschaften wenig. Die Ankündigung eines möglichen erneuten Öffnungsschritts in zwei Varianten am 16. Februar hingegen schon. Noch einmal kurz zusammengefasst: Denkbar wäre als Variante eins die vollständige Aufhebung sämtlicher Massnahmen; als Variante zwei eine Aufhebung in zwei Schritten, was für die Fasnacht bedeuten würde, Sitz- oder Zertifikatspflicht in Räumen, keine Einschränkung draussen. Die Kantone können zudem selbstständig eine Bewilligungspflicht einführen.

Im Kanton Zug wird dies laut Aurel Köpfli, Kommunikationsverantwortlicher der Zuger Gesundheitsdirektion, wie folgt gelöst:

«Zuständig für die Bewilligungen von Anlässen ab 300 bis 999 Personen sind die Gemeinden, für Anlässe ab 1000 Personen die Polizei.»

Die Gesundheitsdirektion werde in die Bewilligungsentscheide miteinbezogen.

Badjöggel und Co. dürfen wieder lachen: Die Zuger Fasnacht findet sicher statt, wenn auch in angepasster Form. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Unterägeri, 13. Februar 2021)

Am Donnerstagabend, 3. Februar, fand eine Besprechung der Gesundheitsdirektion, der Polizei und der Zuger Fasnachtsgesellschaften statt. Eine weitere ist für den 17. Februar geplant. «Die Organisatoren der Fasnachtsanlässe sind eingeladen, Konzepte für Veranstaltungen bereits jetzt einzureichen. Entscheide über Bewilligungen können aber erst nach dem Bundesratsentscheid gefällt werden», schreibt Köpfli auf Anfrage.

Zwei- oder dreigleisig planen

Kurzfristig noch einen Umzug zu organisieren, kommt für die meisten Fasnachtsgesellschaften nicht in Frage. «Die Wagenbauer hätten spätestens im November loslegen müssen, damit sie rechtzeitig bereit gewesen wären», sagt etwa Silvan Meier, Mediensprecher der Fasnachtsgesellschaft Baar. Dort wird nun im Zentrum ein eingegrenztes Fasnachtsdorf entstehen mit Kinderanimation, Kostümprämierung, Guggenbühne und Beizen. «Je nachdem findet der Anlass mit 2G-plus für das gesamte Areal, mit 2G für die Beizen oder ganz ohne Kontrollen statt. Wir planen zwei- oder dreigleisig.» Gemäss Auskunft der Gesundheitsdirektion müsse bei Lockerungen keine neue Bewilligung mehr eingeholt, sondern lediglich das Konzept angepasst und bilateral besprochen werden. Dazu sagt Meier:

«Wir schätzen dieses pragmatische Vorgehen des Kantons sehr.»

In Unterägeri gibt es wahrscheinlich einen kleinen Umzug

Nochmals richtig Fahrt aufgenommen hat nach der Besprechung vom 3. Februar die Unterägerer Wylägerer Fasnachtsgesellschaft. «Bei uns herrscht Aufbruchstimmung, wir freuen uns sehr», betont Mediensprecher Dominik Iten.

«Bei Varianten eins und zwei findet in Unterägeri ein Umzug statt.»

Zwar in kleinem Rahmen auf der Route des sonst üblichen Kinderumzugs, aber immerhin. «Bei der Ägerihalle löst sich der Umzug auf. Anschliessend findet die Päckliausgabe an die Kinder statt.»

Die Kinder von Unterägeri dürfen sich auf ein Päckli freuen und vielleicht sogar auf einen kleinen Umzug. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 23. Februar 2020)

Letzteres werde auf jeden Fall durchgeführt, ebenso wie der WFG-Ball, dieser dann einfach mit oder ohne Zertifikatskontrollen. Wer draussen bleiben muss, kann sich am Grillwagen gütlich tun. «Unser Programmheft, das in den nächsten zwei Wochen an die Haushaltungen verschickt wird, ist eventuell nicht auf dem neusten Stand, da es bereits gedruckt wurde», bedauert Iten. Aber in den sozialen Medien und auf der Website www.wylaegeri.ch erfahre man ab 16. Februar das definitive Programm.

Anlässe werden eventuell ausgebaut

Die Hünenberger Eichezunft wird die bereits geplanten Anlässe durchführen. «Diese sind zwar anders als üblich – der Situation angepasst – aber daran halten wir auf jeden Fall fest», sagt Zunftmeister Michael Werder. Einen Umzug werde es sicher nicht geben, da wolle man nun nichts mehr erzwingen. «Wir haben immer hinter den Massnahmen des Bundes gestanden und uns gut arrangiert mit der Lage, freuen uns nun aber natürlich darüber, wenn es Lockerungen gibt und machen das Beste daraus.» Je nachdem werde man die Möglichkeit nutzen, die Anlässe auszubauen. Informieren kann man sich auf www.eichezunft.ch.

Die Schiissigässli Zunft mit Remo Hegglin und Nicolett Theiler tanzte letztes Jahr recht einsam durchs gleichnamige Gässli. Heuer wird sicher wieder mehr Fasnachtsfolk dabei sein. Bild: Stefan Kaiser (Zug 11. Februar 2021)

Ähnlich haben die Verantwortlichen der Zuger Chesslete entschieden. Die geplante Fasnacht im Freien auf dem Postplatz und die Beizenfasnacht auf dem unteren Landsgemeindeplatz werden stattfinden. «Mit Variante zwei umzugehen, wäre für uns am schwierigsten», gesteht der Mediensprecher und technische Leiter Claude Duvaud.

Bleibt alles, wie es ist, wird der Fasnachtsbereich auf dem Landsgemeindeplatz eingezäunt, und es finden Zugangskontrollen statt. «Weil bei Variante zwei aber für den Aussenbereich keine Zertifikatspflicht mehr besteht, wäre das nicht mehr gerechtfertigt. Hingegen ist eine Sitzpflicht in den Beizen unrealistisch, also müssen die einzelnen Zugänge kontrolliert werden, was viel aufwendiger ist.» Dieses Dilemma könne man eventuell mit der Gastroapp lösen. «Dabei registrieren sich die Gäste für den 2G-Zutritt und führen damit quasi eine Selbstkontrolle durch. Das würden die Behörden akzeptieren. Die Details müssen aber noch geklärt werden.» So oder so, Duvaud ist guter Dinge:

«Ganz ohne Massnahmen wäre es natürlich am besten, aber wir nehmen, was wir bekommen. Keine Fasnacht ist keine Option.»

Das aktuelle Programm kann als PDF-Datei auf www.zugerchesslete.ch heruntergeladen werden.

