Ferienpass Zug: Junge Entdecker auf der Spur der Biber

Zuger Ferienpass Junge Entdecker auf der Spur der Biber Auf dem Ausflug lernten Schülerinnen und Schüler aus Zug alles rund um das fleissige Nagetier. Caila Schilling 28.07.2022, 14.30 Uhr

Es ist ein warmer Mittwochnachmittag am 27. Juli und die Primarschülerinnen und Primarschüler der 1.–6. Klasse aus dem Kanton Zug steigen in Hagendorn gespannt aus dem Bus. Für sie geht es jetzt auf Biberspurensuche. Der Ferienpass-Ausflug dreht sich um das Thema Biber und dessen Spuren.

Marianne Rutishauser (blaues T-Shirt) leitet den Kurs. Bild: Matthias Jurt (Hagendorn, 27. Juli 2022)

Ein kurzer Spaziergang führt direkt an die Lorze, wo zunächst einmal die Frage aufkommt: «Wer hat überhaupt schon einmal einen Biber gesehen?» Nur wenige Hände schiessen unsicher in die Höhe, kaum jemand scheint dem nachtaktiven Tier schon einmal begegnet zu sein.

Alles rund um das Nagetier

Der Lorze entlang geht es für die jungen Biber-Liebhaber auf Spurensuche. Unterwegs lernen die Kinder, dass Biberfamilien in einem Revier leben, das sie durch Sprühen ihres körpereigenen Sekrets gegen andere Biber markieren. Marianne Rutishauser, Projektleiterin von Pro Natura Aargau, reicht den Primarschülern ein Fläschchen dieses Sekrets herum, an welchem die Kinder riechen konnten. «Es riecht wie Hustensirup» oder «irgendwie medizinisch», beschreiben die Schülerinnen und Schüler.

Bei einem Schattenplatz dürfen die Kinder Platz nehmen und mehr über das grosse Nagetier lernen. Rutishauser zeigt ein echtes Biberfell, das die Kinder mit grossen Augen bestaunen und streicheln dürfen. Mit einfachen Vergleichen lernen die Kinder, wofür der Biber seine jeweiligen Körperteile einsetzen kann.

Ein mutiger Freiwilliger zieht das Biberfell über sich und zeigt, wie gross Biber tatsächlich sind. Bild: Matthias Jurt (Hagendorn, 27. Juli 2022)

«Wo befindet sich beim Biber das Paddel, mit dem er sich im Wasser fortbewegen kann?», fragt Rutishauser in die Runde. Einige Kinder bringen schon ein gewisses Vorwissen mit und können die Frage mit: «Beim Schwanz!» beantworten. Doch der Grund für die orangen Zähne des Nagers ist den jungen Entdeckern nicht bekannt. Die Projektleiterin Rutishauser erklärt, dass sich auf den Zähnen des Nagetiers Eisen befindet, das die Zähne stark macht und die orange Farbe auslöst.

Ein Modell zeigt die Zahnstruktur des Biberskeletts. Bild: Matthias Jurt (Hagendorn, 27. Juli 2022)

Der Biber hat in seinem Fell mehrere Fettdrüsen, die er zum «Imprägnieren» verwendet. Durch das Fett perlt das Wasser vom Fell des Bibers ab. Dies dürfen die jungen Biber-Liebhaber gleich selbst ausprobieren: Die Projektleiterin streicht ihnen Fett auf die Hand und sprüht Wasser darüber. Die Kinder sind erstaunt darüber, wie das Wasser von ihren Händen abperlt.

Der Biber wurde bis zur Ausrottung gejagt

Im Kanton Zug leben laut Rutishauser 25 bis 30 Biber, was nicht viel ist, da die Biber den Kanton Zug erst wieder besiedeln. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Nagetiere in der Schweiz komplett ausgerottet. Gründe für die Ausrottung waren das Fell, aus dem Bibermäntel oder Kastorhüte angefertigt wurden, oder das Bibergeil, dem Heilkräfte zugeordnet wurden. Zudem wurde das Tier wegen seines Fleisches gejagt, da der Biber in der Fastenzeit als Fisch deklariert und konsumiert wurde.

Im zweiten Teil des Ferienpass-Programms entdecken die Schülerinnen und Schüler endlich Biberspuren: Ein angenagter Baum am Rande der Lorze weist auf die fleissige Arbeit eines Bibers hin.

Die Schülerinnen und Schüler finden echte Biberspuren. Bild: Matthias Jurt (Hagendorn, 27. Juli 2022)

Biber schaffen durch ihre laut Rutishauser «arbeitseifrige Art» neue Lebensräume. Durch Stauen, Graben und Fällen gestalten die Tiere ihre Umgebung um, wodurch neue Gewässer und Feuchtgebiete entstehen. So ermöglichen sie auch anderen Tieren einen optimalen Lebensraum.

Die Veränderung der Landschaft an Gewässern ist für uns nicht immer von Vorteil, jedoch ist es in der Schweiz verboten, die Bauten des Bibers zu zerstören. Rutishauser meint:

«Der Biber lässt sich nicht vertreiben, manche Tiere sind da etwas stur. Die Menschen müssen Kenntnisse über den Biber haben. Nur so können Mensch und Biber optimal nebeneinander leben.»