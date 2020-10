Zuger Feuerwehr rückte mitten in der Nacht aus – ein Gartensitzplatz stand in Flammen Auf einem Gartensitzplatz ist zu später Stunde ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist beträchtlich. 14.10.2020, 10.11 Uhr

Der Brand auf einem Gartensitzplatz an der Fadenstrasse in der Stadt Zug. Bild: Zuger Polizei

(haz) In der Nacht auf Mittwoch, 14. Oktober 2020, um 4 Uhr, ist laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden auf einem Gartensitzplatz eines Mehrfamilienhauses an der Fadenstrasse in der Stadt Zug ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten eine Tischgarnitur sowie ein Schrank.