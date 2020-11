Zuger Finanzdirektor: «Der Bund muss den Härtefall-Topf aufstocken» Das Härtefallprogramm des Bundes wird durch die Zuger Regierung grundsätzlich begrüsst. Der Betrag von 200 Millionen Franken wird aber nicht reichen. Am Härtefallprogramm beteiligt sich auch der Kanton Zug. Harry Ziegler 13.11.2020, 17.06 Uhr

Für unverschuldete Härtefälle soll es in der aktuellen Situation finanzielle Unterstützung geben. Bild: PD

Der Zuger Regierungsrat begrüsst das Härtefallprogramm des Bundes. In der Vernehmlassungsantwort an den Bund schreibt die Regierung, dass es richtig ist, «unverschuldeten Härtefällen in dieser Krisensituation finanzielle Unterstützung zu gewähren». Allerdings wurde das Programm durch den Bund noch vor der zweiten Coronawelle lanciert. Die Lage hat sich seit damals verändert. Deshalb, so die Regierung, werden die vom Bund vorgesehenen 200 Millionen Franken nicht reichen. Eine Erhöhung auf 800 Millionen Franken sei angezeigt. Der Bund sollte laut Auskunft von Zugs Finanzdirektor Heinz Tännler, nächste Woche entscheiden, «ob und in welchem Umfang er mehr Mittel einschiesst».