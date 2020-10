Zuger Firma prognostiziert US-Wahlen: Im digitalen Kampf hat Donald Trump gegen Joe Biden klar die Nase vorn Die Baarer Firma Argyou wertet den amerikanischen Wahlkampf im digitalen Bereich aus. Fazit: Donald Trump hat einen grossen Vorsprung. Vanessa Varisco 08.10.2020, 05.00 Uhr

Donald Trump oder Joe Biden, wer macht das Rennen? Digital scheint der Fall gemäss der Baarer Firma Argyou, welche mit schweizerischen Universitäten zusammenspannte, klar: Donald Trump gewinnt den digitalen Wahlkampf, und zwar nicht zu knapp. Laut deren Prognosen hat der republikanische Präsident einen fünffachen Vorsprung auf seinen Rivalen Joe Biden. Christoph Glauser, CEO des Unternehmens, führt das näher aus: «Wir haben grosse Mengen an Daten von Social Media Kanälen, Newsportalen und Suchmaschinen analysiert und ausgewertet.»

Im digitalen Bereich schlägt Donald Trump (links) höhere Wellen als Joe Biden. Bild: Jim Lo Scalzo / EPA

Die Big Data zeigten klar, dass die Internetnutzer auf allen Kanälen in den USA deutlich häufiger an Trump als an Biden interessiert sind. Zwar habe der amtierende Präsident in den letzten Wochen etwas an Interesse eingebüsst, doch die Ansteckung mit Corona generierte erneut Aufschwung auf sämtlichen Plattformen. Glauser relativiert die Wirkung der Trump’schen medialen Präsenz im Zusammenhang mit seiner Ansteckung aber:

«Viele Amerikaner haben schon brieflich abgestimmt, auf deren Wahl hat das also keinen Einfluss.»

Ausserdem ist das Wahlsystem der USA nicht immer ganz abschätzbar wegen der Wahlmänner: Gerade in Swing States wie Florida oder Colorado sei trotz Messung der digitalen Präsenz schwer einschätzbar, wie letztlich entschieden würde. Beispielhaft sei etwa der Wahlkampf 2016 zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, welchen Argyou ebenfalls analysiert hatte. «Clinton nutzte Facebook intensiv und lag demnach auch vorne, doch sie bemühte sich letztlich nicht genug um die Swing States», erläutert der Politologe Glauser.

Schon 2016 konnte Argyou mittels Auswertung der digitalen Aktivität den Wahlsieg von Trump ziemlich genau vorhersagen. Wie Glauser im Gespräch erklärt, ist das beinahe in Echtzeit möglich – zumindest theoretisch. Alle 21 Sekunden werden sämtliche Daten eines Onlinekanals wie etwa Twitter oder Facebook ausgewertet. Von diesen Kanälen gibt es allerdings 14000. Glauser beschreibt die Methode deshalb als sehr effektiv, weil gemessen wird. «Wir nehmen nicht nur eine Stichprobe und rechnen hoch, sondern können die Gesamtpopulation analysieren.»

Wissenschaft und Marktforschung

Die Argyou stellt nicht nur Prognosen zum amerikanischen Wahlkampf. Ganz grundsätzlich ist das 2006 gegründete Unternehmen in verschiedene wissenschaftliche Projekte involviert, arbeitet auch mit europäischen Kommissionen zusammen. Jüngst analysierte es etwa Daten zur Stigmatisierung in Debatten um Rassismus. Als Teil vieler multinationaler Projekte ist die Argyou auf Ansprechpartner im Ausland angewiesen. «In der Schweiz gibt es weder genügend Wissens- noch finanzielle Ressourcen für Hightech-Forschung», so Glauser.

Neben den Forschungsprojekten ist Argyou hauptsächlich in der Marktforschung tätig. «In Coronazeiten haben viele Firmen gemerkt, dass die digitalen Angebote mehr Bedeutung bekommen und weiterentwickelt werden müssen, weil sie hinterherhängen», so der Marktforscher. Die Firma, bestehend aus einem Kernteam von 25 Mitarbeitern und 121 Informatikern, analysiert deshalb die Wirksamkeit einer Website und erarbeitet mit der Firma die weiteren Schritte. Danach gefragt, wie wirksam Marktforschung für die Weiterentwicklung sei, antwortet der CEO: «Durch die Messung entsteht ein markanter Unterschied.»

Tätig ist die Firma im Bereich Marktforschung unter anderem für Banken und Versicherungen, aber auch im Tourismus. «Überall, wo mit Kunden digital verkehrt wird.» Weshalb konnte sich die Firma etablieren? «Weil der Bedarf da ist und ich schon vor der Gründung gemerkt habe, dass das Potenzial an messbaren Daten zum digitalen Markt nicht ausgeschöpft ist.»