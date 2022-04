Stadt Zug: Jetzt ist eine Gastromeile am See tatsächlich möglich

Zuger Gastronomie Die Pandemie hat die Stadt zum Umdenken gebracht – jetzt ist eine Gastromeile am See möglich Vom Fischmarkt bis fast zum Regierungsgebäude sollen Tische und Stühle der umliegenden Lokale stehen, die ihre Aussenbereiche vergrössern dürfen. An einem Ort gestaltet sich die Umsetzung jedoch hartnäckig. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 22.04.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Fischmarkt soll die «Riviera» beginnen. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 21. Juli 2020)

Die «Riviera» in Zug könnte dieses Jahr Tatsache werden: ein Gastrobereich vom Fischmarkt bis fast zum Regierungsgebäude also. Leserinnen des Amtsblatts dürften Baugesuche einiger Restaurants am und um den Landsgemeindeplatz aufgefallen sein. Darin ging es um die Erweiterung der Aussenflächen.

Alles anzeigen

Laut dem zuständigen Stadtrat Urs Raschle (Mitte) hat seine Behörde die Gastronomen auf dem Weg zu mehr Plätzen im öffentlichen Raum eng begleitet. «Wir sagten ihnen, sie sollen auch die Nachbarschaft ins Boot holen, um Einsprachen gegen die Gesuche vorzubeugen.» Der Vorreiter sei der «Löwen», der die Bewilligung bereits im Mai 2021 erhielt.

Mehr Plätze draussen sollen die Regel sein

Stadrat Urs Raschle (Mitte) Bild: PD

In der laufenden Freiluftsaison, die am 1. April begonnen hat, gibt es laut Raschle erstmals ein Lokal, das ausserhalb seines angestammten Bereichs Gäste bewirten darf. Das «Gotthärdli am See» hat sich erfolgreich um den genüberliegenden Platz unter der grossen Linde bemüht. «Das war nicht mal während der Pandemie möglich», sagt Raschle.

Er spielt damit auf die Zeit nach dem ersten Lockdown 2020 an, als die Stadt den Wirten per Eilverfahren ermöglichte, die Aussenbereiche der Lokale zu vergrössern. Dies allerdings nur ausnahmsweise und befristet.

So hart die Umstände damals waren: Diese Zeit war offensichtlich der Grund für einen Paradigmenwechsel bei der Stadt. Ein grösseres Platzangebot für Verpflegung in der warmen Jahreszeit soll nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sein.

Bewilligungen sind dauerhaft gültig

Das aktuelle, ordentliche Bewilligungsverfahren soll den Gastronominnen und Gastronomen Planungssicherheit geben. «Ziel ist es, dass die Bewilligungen nicht nur für eine Saison gültig sind», sagt Raschle. Bei den Betrieben, deren Gesuche das Verfahren erfolgreich durchlaufen haben, sei das der Fall.

Eine hohe Hürde auf dem Weg zur erwähnten «Riviera» stellt jedoch der Gärbiplatz dar. Hier buhlen mehrere Interessensgruppen um verhältnismässig wenig Raum: Boulespielerinnen, Bootfahrer, Flaneure, Sonnenanbeterinnen – und die angrenzenden Lokale Schiff und San Marco. «Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden werden», sagt Raschle.

Auf dem Gärbiplatz gestaltet sich die Umsetzung bislang schwierig. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 21. Juli 2020)

Keine finanzielle Unterstützung mehr

Was die Alkoholausschankabgabe anbelangt, greift die Stadt Zug dem pandemiegebeutelten Gastgewerbe im Gegensatz zu 2021 nicht mehr unter die Arme. Gemäss Urs Raschle sehe der aktuelle Corona-Unterstützungs-Fonds keine Hilfsgelder für 2022 vor.

Dem Empfinden des Mitte-Stadtrats zufolge befindet sich die gesellschaftliche Situation ohnehin «nahe an der Normalität», was sich nicht zuletzt in der aufblühenden Gastronomie zeige. «Jetzt muss nur noch die Bise abstellen», sagt er mit Blick auf die Aussenplätze.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen