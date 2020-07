Zuger Gemeinden rüsten sich für mehr Sozialhilfegesuche Zwar hat sich die Coronasituation noch nicht auf die Zahl der Sozialhilfefälle ausgewirkt. Doch man ist sich der Schwierigkeiten der kommenden Monate und Jahre bewusst. Désirée Hotz 24.07.2020, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit dem Lockdown im März erlebte die Schweizer Bevölkerung einen bis dahin nie gesehenen, abrupten Totalstillstand der Wirtschaft. Der Bund schnürte ein Massnahmenpaket nach dem anderen. Die Angst einer drohenden Flut von Sozialhilfegesuchen konnten diese Massnahmen nicht fernhalten. Auch der Kanton Zug kann sich den Folgen der Coronapandemie nicht entziehen, und die Gemeinden rüsten sich für herausfordernde Monate.

Bis Mitte Juli sei es jedoch noch nicht zu einem merklichen Anstieg der Gesuche an Sozialhilfe gekommen, teilen die Zuständigen der sechs Gemeinden, die auf eine Umfrage unserer Zeitung geantwortet haben, mit. Im Gegensatz zu beispielsweise Luzern und Emmen, die einen Anstieg bei ihren Sozialhilfegesuchen aufgrund der Pandemie feststellen, sind die Zahlen in den Zuger Gemeinden stabil. «Dies verdanken wir einerseits einem breiten Unterstützungsangebot ausserhalb der Sozialhilfe, unter anderem Hilfspaketen der Sozialversicherungen», erläutert Silvan Meier, Kommunikationsfachmann der Gemeinde Baar, «und andererseits den Arbeitgebern, die ihre soziale Verantwortung wahrnehmen.»



Die Auswirkungen zeigen sich erst noch

Die Angst vor einer raschen Zunahme der Sozialhilfegesuche ist wohl nicht allzu realistisch: Wie die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) skizziert, hinkt eine solche Entwicklung immer den kurzfristigen Folgen hinterher. Demnach dauert es einige Monate, bis der durch die Coronapandemie ausgelöste wirtschaftliche Schock sich auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar macht.



Denn eine Person kann theoretisch über zwei Jahre hinweg – total zwölf Monate – auf das Instrument der Kurzarbeit zurückgreifen, und der Prozess, bis die Arbeitslosengelder eine Person nicht mehr finanziell sichern, dauert ebenfalls zwei Jahre. Somit rechnen die Gemeinden auch damit, dass sich die Folgen der Coronapandemie erst in Zukunft zeigen werden. Guido Wetli, Gemeindeschreiber von Hünenberg, bestätigt:

«Es kann von einer Zunahme von Anmeldungen ausgegangen werden, jedoch mit Verzögerung.»

Ähnlich klingt dies aus Zug: Wie Beatriz Bütikofer von der Kommunikationsstelle bestätigt, rechnet auch die Stadt Zug mit einem Anstieg der Sozialhilfegesuche zu einem späteren Zeitpunkt. In Baar geht man davon aus, dass die effektiven Folgen wohl erst im Jahre 2022 spürbar werden, so Silvan Meier und fügt an: «Wie sich die wirtschaftliche Situation bis dann entwickelt, ist derzeit kaum abschätzbar.»

Keine ausserordentliche Massnahmen geplant

Die Zuger Gemeinden sehen sich gut aufgestellt für die potenziellen Herausforderungen. So betont Caroline Schmid, die zuständige Gemeinderätin von Walchwil, dass momentan keine zusätzlichen Massnahmen zur Reintegration von Arbeitslosen geplant seien, denn:



«Wir suchen immer für alle Klienten die beste Lösung, damit sie schnellstmöglich wieder auf eigenen Beinen stehen und im ersten Arbeitsmarkt bestehen können.»

Keine der sechs Gemeinden plant zum jetzigen Zeitpunkt, neue Programme zu lancieren. Eine Hilfe der besonderen Art erfuhr die Gemeinde Oberägeri, wie die Sozialarbeiterin Sara Niederberger darlegt: eine grosszügige private Spende. «Die Spende soll neben der Unterstützung der lokalen Unternehmen auch Privatpersonen in finanziellen Notlagen helfen.»



Skos rechnet mit einer Erhöhung von 28 Prozent

Wie hoch die durch die Pandemie verursachten Kosten angesichts der prognostizierten Erhöhung der Sozialhilfeleistungen ausfallen werden, ist derzeit noch sehr schwer abzuschätzen. «Aktuell rechnen wir mit einem mittleren Referenzszenario der Skos, was einer Erhöhung von 28 Prozent zum aktuellen Budget darstellt», sagt Andreas Bächtold, Neuheimer Gemeinderat für Soziales und Gesundheit.

Trotz der finanziellen Herausforderungen und der möglichen Budgeteinbussen: Silvan Meier betont, dass es jetzt vor allem wichtig sei, die Angebote des Sozialdiensts, die aufgrund der vom Bund verhängten Massnahmen zeitweise eingestellt werden mussten, effizient wiederaufzunehmen: «Jetzt gilt es, während des Lockdowns Verpasstes wieder aufzuholen. Eine Abschaffung oder eine Einschränkung der Angebote stand und steht nicht zur Diskussion. Im Gegenteil.»