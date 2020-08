Zuger Gesundheitsdirektion: «Es bestand zu keinem Zeitpunkt die Absicht, eine ordentliche Heilmittelinspektion zu verhindern» Der inzwischen freigestellte Heilmittelinspektor Ludek Cap reichte verschiedene Strafanzeigen gegen seinen Arbeitgeber ein. Nun äussert sich die Zuger Gesundheitsdirektion zu den Vorwürfen. Andrea Muff 20.08.2020, 19.00 Uhr

Der freigestellte Heilmittelinspektor Ludek Cap erhebt schwere Anschuldigungen gegen seinen Arbeitgeber. Cap behauptet, die Gesundheitsdirektion habe eine Inspektion in einer Arztpraxis verhindern wollen. Cap reichte Strafanzeige (30.Juli) gegen Kantonsarzt Rudolf Hauri, Gesundheitsdirektor Martin Pfister sowie den betroffenen Arzt ein. Eine weitere Strafanzeige (7. August) richtete sich gegen den Arzt allein.

Nun äussert sich die Zuger Gesundheitsdirektion erstmals zu den Anschuldigungen. «Die verschiedenen Strafanzeigen dramatisieren die eigentlichen Vorfälle stark», gibt Aurel Köpfli, wissenschaftlicher Mitarbeiter und zuständig für die Kommunikation, Auskunft. «Es geht im Kern lediglich um unterschiedliche Meinungen bezüglich Planung und Durchführung einer Inspektion», relativiert er.

«Wir bedauern, dass das Vorgehen von Herrn Cap das Vertrauen der Bevölkerung ins Zuger Gesundheitswesen und die Professionalität seiner Akteure zu schmälern droht.»

Es bestehe aber kein Anlass zur Sorge. Die Aufsicht über die Gesundheitsakteure erfolge «professionell, zu jeder Zeit unabhängig und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben». «Herr Cap hat mit seiner Kompetenz und Hartnäckigkeit 13 Jahre lang selber dazu beigetragen», so Köpfli. Er betont: «Es bestand zu keinem Zeitpunkt die Absicht, eine ordentliche Heilmittelinspektion zu verhindern.» Einer Strafuntersuchung würde die Direktion gelassen entgegenblicken, lässt Köpfli weiter verlauten.

Zwei weitere Strafanzeigen eingereicht

Gemäss der Schilderung in den Strafanzeigen, die unserer Zeitung vorliegen, versuchte der kantonale Heilmittelinspektor am 30. Juli, die betroffene Praxis zu betreten. Die Generalsekretärin der Gesundheitsdirektion habe ihm vor Ort nahegelegt, auf die Kontrolle zu verzichten. Cap reichte daraufhin eine Strafanzeige gegen Pfister, Hauri und den Arzt ein. Am 7. August kam es zu einer unangemeldeten Inspektion. Dabei stellte Cap einige Mängel fest. Am selben Tag folgte die zweite Strafanzeige mit den aufgelisteten Mängeln gegen den betroffenen Mediziner. Cap wurde inzwischen von seiner Funktion freigestellt. Dagegen geht er nun vor und hat gemäss einem uns vorliegenden E-Mail zwei weitere Strafanzeigen eingereicht, die auf dem Postweg unterwegs seien. Der Eingang der Strafanzeigen konnte die Zuger Strafverfolgungsbehörden gestern noch nicht bestätigen.

Von den nun eingereichten Strafanzeigen richtet sich die eine gegen Regierungsrat Martin Pfister und Kantonsrat Rudolf Hauri wegen Amtsmissbrauch, die andere gegen «verantwortliche Personen der Direktion des Innern» wegen Beihilfe zum Amtsmissbrauch. Die Direktion des Innern hat Caps Freistellung verfügt.