Zuger Ghilardi verpasst den Titel ganz knapp Der Zuger Michael Ghilardi holt sich in der Superbike-SM Platz 2 – am Samstag startet er an der Langstrecken-WM.

Zwei zweite Plätze zum Abschluss der Schweizer Meisterschaft: der Rotkreuzer Michael Ghilardi. Bild: zVg (Rijeka, 14. September 2019)

(mg) Am vergangenen Wochenende ging es für das Moto-Mader- Motorsport-Team nach Rijeka in Kroatien für die letzten Rennen der Schweizer Meisterschaft. Die beiden Führenden in der Superbike-Klasse, Dominic Schmitter und Michael Ghilardi (28), reisten mit derselben Punktzahl an, dies versprach ­einiges an Spannung. Beim ersten Rennen am Samstag erwischte Ghilardi einen guten Start und behauptete seine zweite Startposition, doch Schmitter, der aus der Poleposition gestartet war, konnte in den ersten Runden gleich einen Abstand von mehreren Sekunden herausfahren. «Leider war ich in den ersten Runden etwas zu vorsichtig und verlor den Anschluss», sagte Ghilardi, der die Ziellinie schliesslich mit fünf Sekunden Rückstand als Zweiter überquerte.

Für das zweite Rennen vom Sonntag war die Taktik klar: von Anfang an dran bleiben. Ghilardi und Schmitter kamen beide gut weg und behaupteten ihre Positionen, doch dieses Mal schaffte es der Rotkreuzer, den letztjährigen Schweizer Meister mächtig unter Druck zu setzen. «Ich klebte die ganze Zeit an seinem Hinterrad und hätte eigentlich ein höheres Tempo fahren können. Ich überholte ihn sogar zweimal, doch auf der Geraden ging er wieder an mir vorbei.»

Schliesslich verpasste Michael Ghilardi seinen ersten Saisonsieg nur um 0,073 Sekunden. Nach diesem Rennen war klar, dass er den Vizetitel mit nach Hause nimmt. «Klar, bin ich etwas ­enttäuscht, aber wir haben aus unseren Möglichkeiten das Beste herausgeholt Gegen jemanden zu verlieren, der diesen Sport professionell betreibt, ist keine Schande», sagte Ghilardi.

Für den Zuger ist die Saison noch nicht ganz zu Ende. Mitte Jahr kam von Zuffracing-Team die Anfrage, ob er nicht am 24-Stunden-Rennen der Langstrecken-WM in Le Castellet teilnehmen wolle. Nach einem kurzen Test war man sich schnell einig, und so wird Ghilardi erstmals an einer Weltmeisterschaft antreten. Knapp 60 Teams mit jeweils drei Piloten werden am kommenden Samstag (15.00, Eurosport 2) zum Rennen starten.