Nach 108 Jahren immer noch nicht bereinigt: Zuger Grundbuchamt bringt seine Bücher in Ordnung Diese Aufgabe nimmt viel Zeit in Anspruch. Aber diese Fleissarbeit bringt auch Rechtssicherheit. Marco Morosoli 08.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Eine Frau sucht Informationen zu einem Grundbucheintrag. Bild: Stefan Kaiser

Auf der Website des kantonalen Grundbuchamts erfährt der potenzielle Kunde gleich, was im Grundbuch zählt: «Was eingetragen ist, gilt – was nicht eingetragen ist, gilt nicht.» Das leuchtet ein, aber ab und an gibt es eine Ausnahme, und zwar möglicherweise dann, wenn es um Rechte geht, welche vor mehr als 120 Jahren entstanden sind. Die Folgen daraus können unangenehm sein. Zudem gilt im Grundbuchwesen ein weiterer Grundsatz: Der Einwand, einen Grundbucheintrag nicht zu kennen, ist ausgeschlossen.

Um Berechtigte daran zu erinnern, allfällige noch nicht im kantonalen Grundbuch eingetragene Rechte zu melden, erfolgte kürzlich im Amtsblatt der erstmalige Aufruf für die Inkraftsetzung des eidgenössischen Grundbuchs. Gabriela Gajski, Grundbuchverwalterin des Kantons Zug, klärt auf, dass der Kanton in diesem Dossier weiterhin die Zügel in der Hand halte. Das eidgenössisch beziehe sich hier vielmehr auf die rechtliche Grundlage zur Führung des Grundbuchs. Sie ist im Zivilgesetzbuch zu finden. Dieses gilt seit dem 1. Januar 1912. Dass der Kanton Zug seine Bücher nach 108 Jahren immer noch nicht vollumfänglich bereinigt habe, relativiert Gabriela Gajski: «Die Aufarbeitung der alten, kantonalen Grundbücher ist sehr zeitaufwendig und auch abhängig von Einsprachen oder weiteren Rechtsanmeldungen.» Deshalb sei das Bereinigungsverfahren eher eine Frage der Personalressourcen als von Geld.

Grundbuch des Kantons schon früh digitalisiert

Das Zuger Grundbuch wird schon seit 1995 elektronisch geführt. Die papiernen Grundbücher hat das Grundbuchamt jedoch nicht entsorgt, wie Gabriela Gajski versichert. Derzeit gilt es nunmehr allfällige Lasten oder Berechtigungen, die vor 1912 entstanden sind, ausfindig zu machen. Wer all diese Nachfristen verpasst, hat seine Rechte verwirkt. Aber welche Rechte könnten denn noch nicht im Zuger Grundbuch eingetragen sein? Die Grundbuchverwalterin erklärt, dass es um solche dinglichen Rechte gehe, die noch unter den kantonalrechtlichen Vorschriften, also vor 1912, entstanden seien. Das können zum Beispiel Wegrechte, Quellenrechte, Durchleitungsrechte und dergleichen sein.

Das eidgenössische Grundbuch gilt bereits umfassend in den folgenden Zuger Gemeinden: Cham, Hünenberg, Risch, Steinhausen, Walchwil und Zug. In Baar, Menzingen, Neuheim, Oberägeri und Unterägeri laufen die Umsetzungsarbeiten. In allen Nachzüglergemeinden ist mehr als die Hälfte der Bereinigungslose ins «eidgenössische» Grundbuch überführt worden.

Vergleich mit anderen Kantonen ist schwierig

In diesem Zusammenhang interessant ist ein Kantone-Ranking auf der Website von www.cada­stre.ch. Dort befindet sich der Kanton Zug im Mittelfeld. Andere Kantone, wie zum Beispiel der Kanton Aargau mit 232 Gemeinden, haben ihre Hausaufgaben schon gemacht. Zug ist mit einem Wert von 54 Prozent als «erfüllt» aufgeführt. Gabriela Gajski warnt vor Vergleichen: «Jedes Bereinigungslos und die damit verbundene Aufarbeitung ist unterschiedlich, daher kann man den Verfahrensstand auch schlecht mit anderen Kantonen vergleichen.» Es sei zudem auch zu berücksichtigen, dass anhand alter Register viel vom Grundbuchamt aufgearbeitet und im Grundbuch nachgeführt werde. Dies ist sehr hilfreich, wie die Grundbuchverwalterin erklärt: «Wir erhalten in der Regel nicht viele zusätzliche Eingaben von Berechtigten, welche dingliche Rechte geltend machen.»

Bei diesen Über- oder besser Nachführungen kann der Kanton Zug aber weder auf eine schwarze noch auf eine graue Liste kommen. Dies begründet Gabriela Gajski mit dem Hinweis, dass für die Erledigung dieser Aufgabe Bern keine Erfüllungsfrist gesetzt hat. Jedoch könnten die Zuger bald einmal unter Druck kommen, wie Recherchen von www.cadastre.ch zeigen. Rund 90 Prozent der Grundbuchdaten in der Schweiz sind bereits in den eidgenössischen Standard überführt.