Zuger Heimatschutz zieht gegen einen Entscheid des Regierungsrats vor Verwaltungsgericht Der Zuger Heimatschutz wehrt sich gegen die Nichtunterschutzstellung der Kantonsschule Zug durch den Regierungsrat. 18.08.2020, 13.48 Uhr

Die Kantonsschule Zug am Lüssiweg. Bild: Maria Schmid (14. Januar 2020)

(haz) Der Zuger Regierungsrat hat am 30. Juni 2020 beschlossen, die vom Zuger Architekturbüro Hafner und Wiederkehr in den Jahren 1971 bis 1975 erstellte Schulanlage der Kantontosschule am Lüssiweg nicht unter Denkmalschutz zu stellen. Dagegen zieht der Zuger Heimatschutz zusammen mit dem Schweizerischen Heimatschutz vor Verwaltungsgericht, wie der Zuger Heimatschutz mitteilt.