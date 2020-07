Zuger ist Präsident des Verwaltungsrats der Marquard Media Group AG Luka Müller ist bereits seit Januar 2018 Mitglied des Verwaltungsrates (VR). Am 1. Juli übernahm er die VR-Präsidenten Rolle von Jürg Marquard, Gründer und Mehrheitsaktionär. Jürg Marquard bleibt aktives VR-Mitglied. 06.07.2020, 15.57 Uhr

Luka Müller. Bild: PD

(haz) Luka Müller ist laut Medienmitteilung der Marquard Media Group AG Gründungspartner von MME Legal in Zürich/Zug sowie Mitbegründer und VR-Präsident der Sygnum Bank AG, ein Fintech-Unternehmen mit Banklizenz in der Schweiz und Tochtergesellschaft in Singapur.

Der Verwaltungsrat der Marquard Media Group AG setzt sich jetzt wie folgt zusammen: Jürg Marquard, Gründer und Mehrheitsaktionär; Bijan Khezri, Group-CEO, Miteigentümer, und Delegierter des Verwaltungsrats; Dr. Luka Müller; Thomas Rinderknecht, Senior Partner der Badertscher Rechtsanwälte AG und VR-Mitglied der Lindt-Sprüngli AG; Marc Walder, CEO und Aktionär von Ringier AG sowie Gründer von digitalswitzerland; und Jacques Bughin, bis 2019 langjähriger McKinsey Partner und Global Director des McKinsey Global Institute, und heute aktiv in auf Innovation-ausgerichteten Unternehmungen und Forschungsaktivitäten.

Die Marquard Media Group AG ist laut eigenen Angaben ein führendes diversifiziertes europäisches Medienunternehmen, das sich auf die Themen Lifestyle, Gaming und IT in Deutschland, Ungarn und Polen spezialisiert hat. Die Gruppe ist seit mehr als fünfzig Jahren führend in der Veröffentlichung von Premium-Magazinen.