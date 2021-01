Zuger Justiz Ein Mann aus Südwesteuropa muss wegen Sexualdelikten die Schweiz verlassen Das höchste Zuger Gericht kennt gegenüber einem Bauarbeiter, der ein Mädchen aus seiner Familie viermal missbrauchte, kein Erbarmen. Zuerst muss er die Haftstrafe verbüssen und dann in sein Heimatland zurückkehren. Marco Morosoli 16.01.2021, 05.00 Uhr

Gemeinhin verlangt der Rechtsvertreter des erstinstanzliche Verurteilten eine tiefere Strafe, die Staatsanwaltschaft hingegen drängt darauf, an der Schraube noch ein paar Umdrehungen zu ziehen. Hier spielen die Oberrichter den unbestechlichen Dritten, welche alle Argumente noch einmal auf den «Seziertisch» legen.

Über die Tathandlung – mehrfache sexuelle Nötigung mit seiner noch nicht 16 Jahre alten Stieftochter – haben sich die Oberrichter eingehend befasst und die Strafe gegenüber dem Schuldspruch des Strafgerichts leicht auf fünf Jahre und zwei Monate erhöht. Mit der Überprüfung der Tatbestanddetails beschäftigen sich die Oberrichter ebenso intensiv – wie von ihnen gefordert. Interessant in diesem Zusammenhang sind aber die Nebenschauplätze in einem solchen Verfahren.

Zum Haushalt gehören drei weitere Teenager

So prüfen die Oberrichter nach dem Ausfällen der Strafe, ob allenfalls Gründe vorhanden sind, welche für die Reduktion der Strafe sprechen könnten. Obwohl der Mann aus dem Südwesten von Europa arbeitet, schreiben die Oberrichter im Urteil kühl:

«Die Verbüssung der Freiheitsstrafe wird für die Familie Härten zur Folge haben, die aber mit jedem Freiheitsentzug verbunden und daher unausweichliche Folge der gesetzlichen vorgesehenen Sanktion sind.»

Neben der Stieftochter, an welcher sich der Angeklagte sexuell vergriffen hat, gehören drei weitere Teenager zum Haushalt. Wie an anderer Stelle des Urteils zu lesen ist, verfügt der Angeklagte bezüglich dieser Kinder aber über kein Sorgerecht. Über den Grund für diesen Zustand schweigt sich das Urteil des Zuger Obergericht jedoch aus. Zudem lassen sich die Oberrichter noch zu allfälligen Härten vernehmen: «Besondere Härten, die zu berücksichtigen wären, sind jedenfalls nicht ersichtlich, zumal die Familie ja ohnehin von der Sozialbehörde unterstützt wird.»

Die Richter überprüfen alle Tatkomponenten eingehend

Das Institut der Landesverweisung ist aktuell in fast allen Verfahren gegen Angeklagte ohne Schweizer Pass ein Thema. Es fusst auf einer angenommenen Initiative der SVP aus dem Jahr 2010 (Ausschaffungsinitiative) und ist seit dem 1. Oktober 2016 in Kraft. Der Angeklagte in diesem Verfahren ist seit 20 Jahren in der Schweiz wohnhaft, seit rund zehn Jahren hat der die Bewilligung, dies dauerhaft zu tun. Das Parlament hat in Bezug auf die Landesverweisung mit der Härtefallklausel eine Art Auffangbecken installiert.

Ob die Bedingungen für diese faktische Milderung der Strafe erfüllt sind, ermittelt das Gericht in einer Einzelfallprüfung. Bereits einleitend geben die Richter kund, was sie unter der Wegweisung aus der Schweiz meinen:

«Es ist dabei zu beachten, dass die Landesverweisung eine eigenständige strafrechtliche Massnahme ohne jede migrationsrechtliche Komponente ist.»

Zu berücksichtigen seien der Grad der persönlichen und wirtschaftlichen Integration wie auch die familiäre Situation. Zudem fliesst auch die wiederholte Tatbegehung und die Rückfallgefahr in die Beurteilung mit ein.

Von geglückter Integration kann nicht die Rede sein

Bereits die Vorinstanz hat festgehalten, dass der Angeklagte weder in der Schweiz geboren noch hier aufgewachsen ist. Obwohl der Beschuldigte nunmehr seit 20 Jahren in der Schweiz wohne, könne von einer geglückten Integration nicht die Rede sein. Der Mann räumte ein, dass er hierzulande nur wenige Bezugspersonen ausserhalb der Familie habe. Auffällig sei auch, dass der Angeschuldigte trotz der langen Verweildauer nur radebrechend die deutsche Sprache beherrsche.

So musste denn auch für die Verhandlung vor Obergericht ein Dolmetscher erscheinen. Ebenso negativ bewerten die Oberrichter, wie schon diejenigen der Vorinstanz, dass es dem Angeschuldigten trotz geregelten Einkommens nicht gelingt, seine Familie durchzubringen. Ebenso negativ ins Gewicht fällt für den Angeklagten, dass er offensichtlich nicht im Stande sei, «seine Triebe» zu kontrollieren.

Gefängnisstrafe, Wegweisung und einen Haufen von Restanzen

Der finale Urteilsspruch des Zuger Obergericht ist mittlerweile rechtskräftig. Der Mann muss über fünf Jahre ins Gefängnis und die Schweiz hinterher für sechs Jahre verlassen. Aufgrund des Schuldspruchs in der Mehrheit der Anklagepunkte kommen noch die Gerichtskosten, die Kosten für die Verteidigung sowie eine Genugtuung hinzu. Alles in allem sind dies rund 55'000 Franken. Wie lange der Kanton auf diese Summe warten muss, dürfte dann noch eine andere Geschichte werden.