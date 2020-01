Zuger Kantonalbank wandelt Inhaberaktien in Namenaktien um

Bei der Zuger Kantonalbank steht mit dem Jahreswechsel auch die Umstellung von Inhaber- zu Namenaktien an. Die Umwandlung erfolgt per 8. Januar, wie ZGKB am Freitag mitteilte. Die Aktien werden im Verhältnis 1:1 umgetauscht.