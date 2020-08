Zuger Kantonsrat: Bei der Steuersenkung öffnen sich die altbekannten Gräben Der Zuger Kantonsrat befasst sich am Donnerstag, 27. August, mit Geschäften im Dunstkreis des Coronavirus. Umstritten ist auch die Ausgestaltung des Ladenschlussgesetzes. Marco Morosoli 26.08.2020, 05.00 Uhr

Der Zuger Kantonsrat kommt am Donnerstag einmal mehr coronabedingt in der Dreifachturnhalle auf dem Gelände der Kantonsschule Zug zusammen. Eine Vorlage, bei der es heiss zu und her gehen könnte, ist die angedachte Steuersenkung im Zuge der Coronavirus-Pandemie. In erster Lesung hat der Rat Anfang Juli einen Steuerfuss von 80 Prozent für eine Dauer von drei Jahren favorisiert. Dies wäre eine Reduktion von zwei Steuerprozenten. Für die Fraktion der Alternative-die Grünen (ALG) würde der Mittelstand nur wenige Franken sparen, denn die Reichen würden profitieren. Sie hat auf die morgige zweite Lesung hin einen Antrag auf den Weg gebracht, es beim gegenwärtigen Zustand zu belassen. Die SP-Fraktion vermutet, dass es «bei der vorgesehenen Steuerfusssenkung nicht um den sozialen Ausgleich» gehe. Die Partei glaubt, dass hinter der Idee «Standortmarketing» stecke.