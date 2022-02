Zuger Kantonsrat Bürokratie in Ausbildungen nimmt zu – welche Massnahmen könnten Abhilfe schaffen? Lernende auszubilden, beansprucht auch in Zuger Betrieben immer mehr Ressourcen. Die Zuger SVP-Fraktion will vom Regierungsrat wissen, was dagegen unternommen werden kann und wie Betriebe unterstützt werden können. Vanessa Varisco 11.02.2022, 05.00 Uhr

«Lernende gemäss den heute gültigen Vorgaben auszubilden, ist leider zu einer enormen Herausforderung geworden», schreibt Philip C. Brunner, stellvertretend für die SVP-Kantonsratsfraktion, im Einleitungstext zur Interpellation «Wie kann der Kanton Zug die KMU-Ausbildungsbetriebe unterstützen?»

Lernende, so die Interpellanten weiter, seien längst nicht mehr einfach «billige» Arbeitskräfte – ganz im Gegenteil: Es brauche heute viel mehr Zeit, mehr Betreuung und einen erheblichen finanziellen Aufwand, um der Ausbildung Lernender gerecht zu werden, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. «Nebst dem Vermitteln von beruflichem Basiswissen sind Arbeitsrapporte zu sichten, Lerndokumentationen zu überprüfen, Bildungsberichte auszufüllen sowie praktische Zwischentests durchzuführen et cetera.»

Kanton soll einheimische Betriebe fördern

Für die Ausbildung von Lernenden wird entsprechend nicht nur Zeit, sondern auch Geld benötigt. Gemäss Interpellanten seien die benötigten Mittel für viele Kleinbetriebe eine grosse Herausforderung. Mit der Folge, dass jene vermehrt auch keine Lernenden mehr ausbilden würden. «Was sehr bedauerlich ist», findet die SVP. Denn gerade in Kleinbetrieben seien die Lernenden von Beginn weg mitten in den betrieblichen Abläufen drin und «lernen so schnell Verantwortung für ihre Arbeit zu übernehmen und ihre Kenntnisse direkt anzuwenden».

Natürlich seien die gewerblichen Berufsverbände gefordert, dafür zu sorgen, dass «die ständig steigende Bürokratie» nicht überhandnähme. Aber auch den Kanton sehen die Interpellanten in der Pflicht, die Ausbildungsbetriebe mehr zu beachten. Sie schreiben:

«Gerade im Kanton Zug, in dem die internationale Wirtschaft eine sehr grosse Rolle spielt und einen erheblichen Teil zur Gewinnschöpfung beiträgt, ist es enorm wichtig, dass das einheimische Gewerbe nicht vergessen gerät und unterstützt wird.»

Das einheimische Gewerbe trage «einen enorm grossen Teil zur Ausbildung und Entwicklung» der Jugendlichen bei. Durch den Aufwand der Ausbildung, den das Gewerbe auf sich nimmt, sichere es den Fortbestand von heimischen Fachkräften im Kanton.

Schaffung eines Ausbildungsfonds?

Aus diesem Grund richtet die SVP-Fraktion einige Fragen an den Zuger Regierungsrat. Zum Beispiel will sie wissen, wo der Regierungsrat Probleme für Zuger KMU-Ausbildungsbetriebe sehe, in Bezug auf ihre Rolle als Ausbilder. Weiter wird die Frage gestellt, wie der Regierungsrat den Aufwand für KMU-Ausbildungsbetriebe in Bezug auf Zeit, personelle und finanzielle Ressourcen einschätze, die sie für die Ausbildung von Lernenden benötigen.

Darüber hinaus fordern die Interpellanten eine Einschätzung des Regierungsrats, ob es erstrebenswert sei, die KMU-Betriebe zu entlasten und mit welchen Massnahmen eine Entlastung erzielt werden könne. Konkret wird ausserdem die Frage gestellt: «Kann sich der Regierungsrat vorstellen, KMU-Ausbildungsbetriebe ganz direkt finanziell zu unterstützen?» Wenn nein, warum nicht? Weiter wird gefragt:

«Wie steht der Regierungsrat der Idee eines ‹Zuger Ausbildungsfonds für KMU-Betriebe› gegenüber und wie müsste dieser sinnvoll organisiert werden?»

Zu guter Letzt will die SVP wissen, wie der Regierungsrat direkt Einfluss nehmen könne, um der zunehmenden Bürokratisierung in Berufslehren Einhalt zu gebieten.