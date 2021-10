Zuger Amtsblatt wird digital

Zuger Kantonsrat Das Amtsblatt wird nun endlich auch digital Die Publikation erscheint seit 1858 in gedruckter Form. Nun hat der Zuger Kantonsrat beschlossen, dass das Amtsblatt auch elektronisch publiziert wird. Harry Ziegler 28.10.2021, 09.27 Uhr

Das Amtsblatt wird in Zukunft neben der gedruckten auch in digitaler Form erscheinen. Mit der Anpassung des Publikationsgesetzes wird zudem den neuesten Vorschriften des Datenschutzes Rechnung getragen. Für rechtliche Belange massgebend wird die digitale Form sein. Das beschloss der Zuger Kantonsrat an seiner Sitzung vom Donnerstag, 28. Oktober, in zweiter Lesung mit 71 zu 0 Stimmen. Der Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

Die erste Ausgabe des Zuger Amtsblatts, des heute in markantem Blau und mit einem beträchtlichen Umfang herausgegebenen Hefts, erschien am 7. August 1858. Das Blatt ist, wie Landammann Martin Pfister in der Sitzung vom 26. August ausführte, Nachfolgerin des im 19. Jahrhundert verbreiteten Publikationsmittels des «Kirchenrufs». Damals verkündeten die Weibel nach der Messe den Anwesenden die Neuigkeiten. In der ersten Lesung beschloss der Kantonsrat, dass das Amtsblatt in hybrider Form – gedruckt und digital – erscheinen soll.