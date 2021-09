Zuger Kantonsrat Der Kanton verzichtet darauf, Coronatests zu bezahlen Wer sich für ein Zertifikat auf Corona testen lassen will, muss dafür allenfalls bald selber in die Tasche greifen.

Harry Ziegler 30.09.2021, 17.58 Uhr

Nun ist es am Bundesrat, der wahrscheinlich am Freitag darüber entscheiden wird, Coronatests weiterhin kostenlos anzubieten oder unter gewissen Umständen diejenigen zur Kasse zu bitten, die einen Test vornehmen lassen. Bereits klar ist hingegen: Der Kanton Zug wird nicht, wie in einer Motion verlangt, für diese Tests bezahlen. Das Parlament erklärte am Donnerstag die sofort behandelte Motion aus der Mitte und SVP mit 37 zu 33 Stimmen nicht erheblich.

Der Abstimmung voraus ging eine weitgehend sachliche Debatte, in der die Votierenden meist sattsam bekannte Argumente für und wider Zertifikatspflicht und Teststrategie, für und wider Wissenschaftlichkeit und für und wider Meinungsäusserungsfreiheit zitierten.

Riss geht auch durch die Fraktionen

Es zeigte sich in der Debatte, dass die Zusammensetzung des Zuger Kantonsparlaments die Stimmung in der Bevölkerung ziemlich gut widerspiegelt. Der immer wieder zitierte Graben oder Riss durch die Gesellschaft ging in einem ähnlichen Masse auch durch die jeweiligen Fraktionen.

So erklärte Kantonsrätin Anna Bieri (Die Mitte Hünenberg), dass sich das Anliegen der Motionierenden angesichts des Gesetzgebungsprozesses im Kantonsrat gar nicht derart schnell umsetzen liesse, um auf den allfälligen Termin, an dem die Kostenlosigkeit der Tests ende, bereit zu sein. Und es stünde zu befürchten, dass bis zu einem Resultat auch die Zertifikatspflicht aufgehoben sei. Die Motion könne guten Gewissens nicht erheblich erklärt werden, ihr Begehr würde von der Realität ziemlich sicher überholt.

Kantonsrat Guido Suter (SP/Walchwil) fragte: «Welchen Preis zahlen denn eigentlich Menschen, die sich nicht impfen lassen?» Im Gegensatz zu jenen, so Suter, die bewusst einen Eingriff in ihre körperliche Unversehrtheit zugelassen hätten? «Dies sicher zum Teil, um sich selber zu schützen; zum Teil aber auch zum Schutz anderer.» Die Frage, ob Tests durch einen Kanton kostenlos angeboten werden sollen, sei nicht zielführend. In einer Situation, in der das ganze Land betroffen sei, führten kantonale Lösungen zu einem unerwünschten Flickenteppich.



Trotz entspannter Lage: Der Bund übt Druck aus

Mitmotionär Thomas Werner (SVP/Unterägeri) erklärte, die aktuelle Lage sei grundsätzlich entspannt. Mindestens was die Spitäler betreffe. «Dennoch übt der Bund massiven Impfdruck aus.» Bedenklich sei, dass eine Bevölkerungsgruppe – nicht die kleinste – ausgegrenzt werde. Das führe zur aktuell spürbaren Spaltung der Gesellschaft. Diese werde grösser, wenn künftig für Tests bezahlt werden müsste. Das sei eine Ungleichbehandlung. «Wenn der Bund die Kluft vertieft, dann muss der Kanton Zug für seine Bürgerinnen und Bürger einstehen, auch wenn dies Sache des Bundes wäre.»

FDP-Fraktionschef Michael Arnold (Baar) stellte fest, dass mittlerweile alle Personen genügend Zeit hatten, sich impfen zu lassen. Er sehe nicht ein, weshalb jene, die brav alles mitgemacht hätten, für andere mitbezahlen sollten. Ausserdem brauche es zuerst eine Klärung, was seitens Kantons Zug überhaupt möglich wäre.

Immerhin: Kantonsrat Michael Riboni (SVP/Baar) erklärte, dass die Motion auch die Ausweitung der Testmöglichkeiten auf die Berggemeinden verlange. Für den Fall einer Nichterheblicherklärung stellte er den Antrag, dass die Testmöglichkeiten zwingend auf die Berggemeinden ausgeweitet werden müssen. Dieser Antrag wurde mit 49 zu 21 Stimmen gutgeheissen.

Gesundheitsdirektor Martin Pfister zeigte auf, dass eine Inkraftsetzung eines Gesetzes selbst im besten Fall kaum vor April 2022 möglich wäre. Zudem rechnete er vor, dass kostenlose Tests aufgrund aktueller Zahlen den Kanton wöchentlich etwa 540'000 Franken kosten würden.