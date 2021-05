Zusätzlich zum Projekt Zug+ behandelt der Zuger Kantonsrat an der Sitzung vom Donnerstag unter anderem die geplante Aufstockung der Coronahärtefallgelder oder, in zweiter Lesung, das Energieprojekt Ökoplus zum Ausbau von Solarenergie auf kantonalen Gebäuden. Erst im Status der Überweisung ist ein Postulat, das die ALG kürzlich eingereicht hat: Nach Ansicht der Postulanten soll die Regierung Massnahmen prüfen, um das ökologische, regionale und saisonale Angebot in den Mensen der kantonalen Institutionen zu verstärken. So sollen Mahlzeiten zubereitet werden, die mindestens zur Hälfte aus Biozutaten bestehen. Ebenfalls sollen «tierische Produkte verantwortungsvoller eingesetzt werden» und auf die Verwendung von eingeflogener Ware soll verzichtet werden. «In dem der Kanton Zug in den Kantinen, in welchen er Einfluss ausüben kann, konsequent auf eine saisonale und tierfreundliche Küche mit Schweizer Produkten setzen würde, geht er (...) mit gutem Beispiel voran», schreiben die Postulantinnen und Postulanten.