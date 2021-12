Zuger Kantonsrat Ein Rücktritt, ein Gelöbnis und das dritte Kind Das Zuger Kantonsparlament ist in Bewegung. An der Sitzung vom Donnerstag, 16. Dezember, verkündete Präsidentin Esther Haas (ALG/Cham) verschiedene Mutationen. Harry Ziegler 16.12.2021, 09.09 Uhr

Petra Muheim. Bild: PD

Die Chamer FDP-Kantonsrätin Petra Muheim-Quick nahm am Donnerstag, 16. Dezember, an ihrer letzten Sitzung teil. Sie hat, wie Kantonsratspräsidentin Esther Haas zu Beginn der Sitzung sagte, auf den 31. Dezember demissioniert. Sie wird mit ihrem Mann in ihren Geburtskanton Uri zurückkehren.