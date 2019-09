In Steinhausen kann eine neue Durchgangsstation für Asylsuchende geplant werden. Der Kantonsrat stimmte dem Geschäft am Donnerstagmorgen zu.

Zuger Kantonsrat gibt grünes Licht für eine neue Asyl-Durchgangsstation In Steinhausen kann eine neue Durchgangsstation für Asylsuchende geplant werden. Der Kantonsrat stimmte dem Geschäft am Donnerstagmorgen zu.

Die Durchgangsstation Steinhausen soll ausgebaut werden. (Bild: Maria Schmid, 12. Juni 2017)

(sda) Der Kantonsrat hat am Donnerstagmorgen, 26. September, in zweiter Lesung die Planungskosten von maximal 1,78 Millionen Franken durchgewunken. Somit kann in Zug eine neue Durchgangsstation für Asylsuchende geplant werden.

In der ersten Lesung vor einem Monat diskutierte der Rat noch ausführlich über Luxus und Notwendigkeit. In der zweiten Lesung vom Donnerstag waren diese Fragen aus dem Weg geräumt: Der Rat genehmigte den Planungskredit diskussionslos mit 52 zu 20 Stimmen.

Statt die Anlage komplett zu sanieren, soll ein Ersatzneubau für rund 150 Personen entstehen, der Ende 2024 bezugsbereit sein soll. In Ausnahmefällen könnte die neue Durchgangsstation eine Schwankungsreserve von maximal hundert zusätzlichen Personen auffangen. Die Baukosten werden auf rund 15,6 Millionen Franken geschätzt.

Parlament verabschiedet Gesetz für die Bewältigung von Krisen



Darüber hinaus schuf der Zuger Kantonsrat am Donnerstag die Rechtsgrundlage, um ausserordentliche Grossereignisse, Katastrophen oder Notlagen zu bewältigen. Die zweiten Lesung des Bevölkerungsschutzgesetzes ging ohne Diskussion über die Bühne.

Noch in der ersten Lesung hatte die SVP den Umfang des Gesetzes kritisiert. Es habe zu viele Paragrafen, sei zu detailliert. In der zweiten Lesung gab es keine einzige Wortmeldung mehr: Der Rat genehmigte das Bevölkerungsschutzgesetz mit 70 zu 3 Stimmen.

Heute regelt in erster Linie das Notorganisationsgesetz die Ereignisbewältigung und Notorganisation im Kanton Zug. Dieses Gesetz weist jedoch Lücken auf und entspricht den Vorgaben des Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz nicht in allen Teilen. Das neue Bevölkerungsschutzgesetz enthält Regelungen darüber, wie im Ereignisfall die Beschlussfähigkeit von Entscheidungsgremien wiederhergestellt wird. Bei einem Ausfall von Ratsmitgliedern sind etwa Übergangslösungen vorgesehen.

Der Regierungsrat kann zudem unter anderem den Notstand feststellen, um kantonale und kommunale Institutionen der Legislative und der Exekutive im Fall einer Katastrophe oder Notlage handlungsfähig zu halten. Er kann auch bestehende Erlasse ausser Kraft setzten und Notverordnungen erlassen.