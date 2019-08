Zuger Kantonsrat: Luzian Franzini folgt auf Vroni Straub-Müller Nach 13 Jahren tritt Vroni Straub (CSP) per Ende August aus dem Kantonsrat zurück. Ihr Nachfolger wird der junge ALG-Politiker Luzian Franzini.

Luzian Franzini. (Bild: PD)

(rh/pd) Kürzlich teilte Vroni Straub mit, dass sie per Ende August aus dem Kantonsrat zurücktritt. Sie möchte sich auf ihre weiteren Mandate und eine mögliche Wahl in den Nationalrat konzentrieren. Nun teilt die Alternative - die Grünen Zug mit, dass Luzian Franzini auf sie folgt. Franzini ist 23 Jahre alt, studierte Internationale Beziehungen in Genf und startet diesen Herbst sein Masterstudium in Volkswirtschaft, Philosophie und Politikwissenschaften in Luzern.

Ein Jungpolitiker mit Erfahrung

Luzian Franzini ist kein politischer Newcomer: Auf nationaler Ebene engagiert er sich seit vier Jahren als Co-Präsident der Jungen Grünen Schweiz und als Vizepräsident der Grünen Schweiz. Zudem leitete er die nationale Abstimmungskampagne zur Zersiedelunginitiative. «Als ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Direktion des Innern ist Franzini auch mit den politischen Abläufen auf kantonaler Ebene vertraut», heisst es in der Mitteilung. «Ich freue mich auf die neue Herausforderung» wird Franzini zitiert, und weiter: «Ich bin gespannt, wie ich meine Erfahrungen auf nationaler Ebene auf die kantonale Ebene bringen kann. Mit dem neuen Mandat kann ich mich nun auch in meinem Heimkanton auf dem politischen Parkett für das Wohle aller engagieren.»

Auch die Fraktion freut sich auf den Nachwuchs: «Vroni Straub-Müller war und ist politisch hoch erfahren – mit Franzini folgt ein höchst erfahrener Jungpolitiker, das ist sehr erfreulich», so Fraktionschef Anastas Odermatt.