Kantonsrat stimmt Prüfinstitut für Cybersicherheit zu

Zuger Kantonsrat Mehr Cybersicherheit für KMU, Tech-Herstellende und Nutzende: Das Parlament genehmigt dafür fast 9 Millionen Franken Die Anlaufstelle «ITSec4KMU» und das nationale Testinstitut für Cybersicherheit sind zwei Vorhaben für mehr Sicherheit im digitalen Raum. Beide sind in Zug angesiedelt und werden künftig finanziell vom Kanton unterstützt. Vanessa Varisco 31.03.2022, 09.09 Uhr

Im Kanton Zug wird der Ausbau der Cybersicherheit für Hersteller, Konsumentinnen und Konsumenten sowie KMU vorangetrieben. An der Sitzung des Kantonsparlaments stärkte man diesen Weg in eine digitale Zukunft. Denn der Entscheid des Zuger Kantonsrats fiel eindeutig aus: Einstimmig sprachen sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in der zweiten Lesung am Donnerstag dafür aus, den Verein «ITSec4KMU - Cybersicherheit Schweiz» mit Sitz in Zug mit maximal rund 1,4 Millionen Franken zu unterstützen.