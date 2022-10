Kantonsrat verschiedet Gesetzesänderung zu Lehrpersonalgesetz

Zuger Kantonsrat Mehr Gleichbehandlung für gemeindliche und kantonale Lehrpersonen: Sie erhalten ab 40 eine Entlastungslektion Zur zweiten Lesung stellte der Regierungsrat mehre Änderungsanträge, Lehrerinnen und Lehrer erhalten so früher Entlastungslektionen. Das Parlament folgte den Änderungsvorschlägen. Vanessa Leutenegger Jetzt kommentieren 27.10.2022, 14.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ziel ist, Gleiches gleichzubehandeln und Ungleiches ungleich», schilderte Regierungsrat und Bildungsdirektor Stephan Schleiss einleitend zur zweiten Lesung des Projekts Anstellungsbedingungen. Die darin enthaltenen Gesetzesänderungen sollen die Lehrpersonen, die mit einem Lektionenpensum angestellt sind, und Verwaltungsangestellte mit Jahreslohn gleichstellen.

Kantonale und gemeindliche Lehrpersonen sollen mehr Gleichbehandlung erfahren. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 11. November 2021)

Eine grosse Aufgabe, die bereits in der ersten Lesung Grund zur Diskussion gab. Denn: Zwar war man sich einig, dass der Ferienanspruch von Verwaltungs- und Gerichtsangestellten erhöht werden soll, doch wie überträgt man das auf das Lehrpersonal?

Die Lösung sieht man in altersgebundenen Entlastungslektionen. Aktuell werden die Pensen ab dem 55. Altersjahr um 90 Minuten und ab dem 60. Altersjahr um weitere 45 Minuten reduziert. So werden die Lehrpersonen von der Unterrichtszeit entlastet. Laut Antrag der Regierung auf die zweite Lesung erhalten alle Lehrpersonen ab dem 45. Lebensjahr eine Pensumskürzung. In der ersten Lesung lautete der Antrag, die Entlastungslektionen ab dem 50. Lebensjahr einzuführen. Damit würden gemeindliche und kantonale Lehrpersonen diesbezüglich gleichbehandelt.

Zustimmung vom Parlament

Die Fraktionen und Kommissionen stellten sich hinter den neuen Antrag der Regierung. Luzian Franzini (ALG) sagte: «Der Vorschlag des Regierungsrates korrigiert immerhin einen Teil der vom Kantonsrat beschlossenen Verschlechterungen, die ALG wird dem Antrag der Regierung in der zweiten Lesung zustimmen. Insgesamt ist es absurd, dass in Zeiten des Lehrermangels die Arbeitsbedingungen nicht verbessert werden. Real verdienen Lehrpersonen heute weniger als vor 20 Jahren.»

SP-Sprecher Christian Hegglin, der Berufsschullehrer ist, fand, dass der Beschluss der ersten Lesung die Haltung der bürgerlichen Mehrheit im Kantonsrat zeige:

«Es wurde stillschweigend davon ausgegangen, dass die Lehrpersonen nicht die gleiche Jahresarbeitszeit leisten wie die üblichen kantonalen Angestellten.»

Man hoffe sehr, dass man wenigstens jetzt den «offensichtlichen Lapsus bei der Nochschlechterbehandlung der Volksschullehrpersonen» berichtigt. Wozu die Änderungsanträge auf die zweite Lesung immerhin etwas beisteuern.

Nicht überzeugt von den Änderungsvorschlägen war die SVP. Emil Schweizer: «Es besteht unserer Ansicht nach keine zwingende Notwendigkeit der absoluten Gleichbehandlung der gemeindlichen und kantonalen Lehrpersonen in dieser Sache.» Der Arbeitgeber, die Löhne, die Anzahl Lektionen und mehr seien ebenfalls unterschiedlich. Er stellte daher den Antrag, dem Vorschlag aus der ersten Änderung zu folgen. Das Parlament stimmte mit 52 zu 18 Stimmen den Änderungsanträgen der Regierung zu.

Aufteilung des Dienstaltersgeschenks in Ferien und Lohnzahlung nicht mehr möglich

Auf die zweite Lesung hin stellte die Regierung zur Änderung des Personalgesetzes – ebenfalls zugehörig zum Projekt Anstellungsbedingungen – ausserdem einen Antrag zum Dienstaltersgeschenk. Soweit der Dienst es gestatte, solle das Dienstaltersgeschenk vollständig als Urlaub bezogen werden können. Eine Kombination des Bezugs des Dienstaltersgeschenks in Form einer Lohnzahlung und in Form von Urlaub ist laut Vorlage nicht möglich. Dieser Änderung wurde zugestimmt.

In der Schlussabstimmung verabschiedete man die Gesetzesänderungen mit 70 zu null Stimmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen