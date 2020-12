Zuger Kantonsrat Neu gewählter Landammann Martin Pfister: «Gemeinwohl muss Teil der Realität sein» Esther Haas und Martin Pfister werden Parlament und Regierung für zwei Jahre führen. Harry Ziegler 17.12.2020, 17.48 Uhr

Die neu gewählte Kantonsratspräsidentin Esther Haas mit Vertretern ihrer Wohngemeinde Cham. Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Dezember 2020)

Der Zuger Kantonsrat wählte an seiner gestrigen Sitzung, der letzten im Jahr 2020, die 64-jährige Esther Haas (ALG/Cham) zur neuen Kantonsratspräsidentin. Sie amtet seit 2011 als Kantonsrätin. Haas erhielt 53 Stimmen, bei einem absoluten Mehr von 35. Die Lehrerin am GIBZ bedankte sich für Wahl. Es sei für sie eine grosse Ehre, für zwei Jahre höchste Zugerin sein zu dürfen. Ihre Wohngemeinde Cham übrigens kann zum zweiten Mal hintereinander eine ALG-Ratspräsidentin feiern. Erwina Winiger präsidierte den Rat in den Jahren 2005 und 2006. Haas erklärte Annahme der Wahl. Mit Esther Haas und Tabea Zimmermann Gibson präsidieren zwei ALG-Vertreterinnen das Kantons- respektive das Zuger Stadtparlament.

Zum Kantonsratsvizepräsidenten wurde Karl Nussbaumer (SVP/Menzingen). Er ist seit 2003 Mitglied des Kantonsrats. Nussbaumer erhielt bei einem absoluten Mehr von 36 Stimmen, deren 60.

Zur ersten Stimmenzählerin wurde gewählt Helene Zimmermann (FDP/Risch). Zweiter Stimmenzähler wurde Patrick Iten (CVP/Oberägeri). Zu Stellvertretern gewählt wurden Markus Spörri (FDP/Unterägeri) und Claus Soltermann (CVP/GLP/Cham).

Neuer Landammann ist der bisherige Statthalter Martin Pfister (57, CVP, Baar). Er erhielt 60 Stimmen, bei einem absoluten Mehr von 35 Stimmen.

Der neu gewählte Landammann Martin Pfister erklärt Annahme der Wahl. Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Dezember 2020)

Vertrauen ist wichtiger denn je

Der 57-jährige Gesundheitsdirektor skizzierte, worauf er in seinen kommenden zwei Jahren den Fokus setzt. «Vertrauen, nicht Macht ist die Hauptressource der Exekutive», so Pfister, sei in der aktuellen Situation wichtiger denn je. Dabei bilde der Landammann die Klammer die Volk und Regierungsrat zusammenhält. «Der Landammann ist im Kern Hüter des Gemeinwohls.» Dazu gehöre auch im internationalen Zug ein Klima zu schaffen, in dem sich jeder sagen kann: Hier ist mir wohl. Denn: «Das Gemeinwohl muss Teil der Realität sein.»Statthalterin wurde die 59-jährige Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut (CVP/Zug) mit 51 Stimmen. Das absolute Mehr betrug 34 Stimmen. Sie konnte an der Sitzung des Kantonsrats nicht teilnehmen, da sie sich wegen einer Ansteckung mit Covid-19 in Isolation befindet. Ihr Krankheitsverlauf sei milde, liess sie zu Sitzungsbeginn über die scheidende Kantonsratspräsidentin Monika Barmet (CVP/Menzingen) ausrichten.

