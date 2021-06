Zuger Kantonsrat Nicht nur Freude – der Rekordüberschuss 2020 sorgt auch für Probleme Sämtliche Fraktionen im Kantonsparlament zeigten sich ob des Rekordgewinns von 285,5 Millionen Franken erfreut – allerdings aus verschiedener Motivation. Harry Ziegler 24.06.2021, 15.30 Uhr

Es mutete an wie eine kleine Feierstunde am Donnerstag, 24. Juni, im Kantonsrat. Grund war primär der rekordhohe Ertragsüberschuss 2020 von 285,5 Millionen Franken. Entsprechend wurde der Geschäftsbericht 2020 ohne Fundamentalopposition angenommen.

Der Präsident der Staatswirtschaftskommission (Stawiko) Andreas Hausheer (Mitte/Steinhausen) zeigte sich grundsätzlich erfreut, warnte aber vor allzu grossen Begehrlichkeiten:

«Innerhalb der Aufwände bildet der Beitrag an den Nationalen Finanzausgleich mit 329,7 Millionen mit einem Anteil von nicht ganz 22 Prozent weiterhin eine gewichtige Aufwandposition.»

Und dieser Aufwandposten – so steht zu befürchten – dürfte in den kommenden Jahren ansteigen. «Wir müssen damit rechnen, dass sich die guten Abschlüsse der letzten beiden Jahre wie auch des laufenden Jahres in sehr naher Zukunft in deutlich steigenden NFA-Zahlungen belastend auswirken», so Hausheer. Laut Auskunft von Finanzdirektor Heinz Tännler wird 2025 mit einem NFA-Beitrag von mindestens 350 Millionen Franken rechnet.

Die Stawiko allerdings befürchtet, dass diese Zahlungen höher liegen könnten. Dies vor dem Hintergrund, dass die Rechnung 2021 klar besser ausfallen wird als budgetiert. Gerechnet wird 2021 laut Budget mit einem Plus von gut 32 Millionen Franken. Und das Budget 2022 sei erstellt, laut Finanzdirektor Heinz Tännler ist auch hier mit einem «hervorragenden Ergebnis» zu rechnen.

Von dunklen Wolken und Rahmenbedingungen

Wie zu erwarten, glichen sich die ersten Sätze der Voten der einzelnen Fraktionen fast bis aufs Haar. Lob und Dank ging unisono an die Verwaltung und die guten Zuger Steuerzahler. Was allerdings die Verwendung des Rekordüberschusses betraf, divergierten naturgemäss die Meinungen. Während Philip C. Brunner (SVP/Zug) sich explizit gegen ausgabentechnische Schnellschüsse wandte, stellte ALG-Fraktionssprecher Luzian Franzini den Antrag, 10 Millionen Franken ans UN-geführte Covax-Impfprogramm zu sprechen und so «einen aktiven Beitrag an die Covid-Impfungen auch in ärmeren Ländern» zu leisten. Dieser Antrag wurde mit der Begründung, das Finanzieren solcher Programme sei Sache Bundes, abgelehnt.

FDP-Sprecher Beat Unternährer (Hünenberg) sah trotz des dritten guten Ergebnisses in Folge auch dunkle Wolken aufziehen. Zum einen der NFA, zum anderen aber auch die aktuell in die Diskussion geratene internationale Steuerentwicklung, wie eine globale Unternehmenssteuer von mindestens 15 Prozent.

Der letzte CVP- und erste Mitte-Fraktionschef Thomas Meierhans (Steinhausen) erklärte, keine riesigen Umverteilungsaktionen vornehmen zu wollen, wie das allenfalls von linker Seite nun wieder zum Thema werden könnte. Vielmehr müsse der Kanton Zug die Rahmenbedingungen so setzen, dass alle Bürger teilhaben könnten.

Negativzinsen werden zum Problem

Ein grosses Problem, das Finanzdirektor Tännler ab 2022 zu lösen haben wird, sind die Negativzinsen. Denn ab dann werden die in Bern geparkten Verrechnungssteuerguthaben in der Höhe von 1,9 Milliarden Franken an den Kanton zurückfliessen. Da dem Kanton Zug die negativzinsfreien Limiten per Ende 2021 gekündigt wurden, müsse das Cashmanagement entsprechend so ausgebaut werden, damit der Kanton Zug möglichst wenig Negativzinsen zu bezahlen hat. «Das ist eine grosse Herausforderung», erklärte Tännler.