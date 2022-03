Zuger Kantonsrat Obergericht ist wieder komplett – Marc Siegwart wird Präsident Der Kantonsrat hat das Obergericht neu besetzt. Nötig war dies, weil der bisherige Präsident Felix Ulrich ans Bundesstrafgericht gewählt wurde. Harry Ziegler 03.03.2022, 09.57 Uhr

Neuer Oberrichter per 1. August wird Andreas Sidler (SVP/Rotkreuz). Seine stille Wahl wurde an der Kantonsratssession vom Donnerstag, 3. März, durch das Parlament erwahrt. Sidler wurde für den Rest der Amtszeit bis 2024 gewählt.

Marc Siegwart. Bild: PD

Zum neuen Obergerichtspräsident gewählt wurde der bisherige Vizepräsident des Gerichts, Marc Siegwart (Zug/Mitte). Er wurde mit 69 zu 1 Stimme gewählt. Siegwart ist für den Rest der Amtszeit bis 2024 gewählt. Er ist seit über 30 Jahren in der Zuger Justiz tätig. Begonnen hat er als Untersuchungsrichter/Staatsanwalt, danach war er am Jugendgericht und 14 Jahre am Strafgericht tätig. Seit 2019 ist er Vizepräsident des Obergerichts.

Nötig wurde die Neubesetzung wegen der Wahl des bisherigen Obergerichtspräsidenten Felix Ulrich (SVP) durch die Vereinigte Bundesversammlung ans Bundesstrafgericht in Bellinzona. Er hat deshalb per 31. Juli seinen Rücktritt als Oberrichter und Präsident des Zuger Obergerichts erklärt.