Polizeistunde im Kanton Zug bleibt bestehen

Zuger Kantonsrat

Das beschloss das Kantonsparlament an der Novembersitzung 2020

Zwei Tage beriet das Parlament in der Dreifachturnhalle der Kantonsschule Zug. Am ersten Tag wurde unter anderem das Budget 2021 beraten – und genehmigt. Am zweiten Tag wurden verschiedene parlamentarische Vorstösse behandelt.